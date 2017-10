Iniesta augura "bones notícies" sobre la seva renovació

Iniesta al costat de Gerson martins.





El capità del FC Barcelona, Andrés Iniesta, ha deixat entreveure la possibilitat que la seva renovació amb el Barça estigui anant per bon camí.





A la conclusió del partit al José Alvalade, el manxec va parlar de la seva ampliació. "Crec que les bones notícies arribaran aviat", ha sentenciat.





Paral·lelament, Iniesta va voler parlar sobre el partit, "duríssim" com va qualificar més tard en les seves xarxes socials, i en el qual van aconseguir la victòria per pur ofici més que per joc o superioritat. Simplement, "és Champions".





"Els partits fora de casa sempre són difícils i avui ha estat una mostra més. Crec que ells tenen grans jugadors, del mig camp cap amunt ataquen bé, combinen bé. Hem intentat contrarestar de la millor manera i ho hem fet en gran mesura. En línies generals hem fet un partit bastant complet", va dir.





El veterà va voler agrair als aficionats portuguesos l'ovació amb la qual va ser acomiadat en ser canviat per Paulinho.