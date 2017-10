Una dona italiana es casa amb ella mateixa: "La meva felicitat no depèn d'un home"

Una dona italiana ha estat notícia a tot el món després de casar-se amb si mateixa en una cerimònia amb un vestit de núvia blanc, un pastís de tres pisos, dames d'honor i 70 convidats.





Laura Mesi, instructora de fitness i vlogger de la petita ciutat de Lissone, prop de Milà, es creu que és la primera dona al país que es casa amb ella mateixa després de la cerimònia de la setmana passada.





La dona de 40 anys diu que la idea d'un casament en solitari -que no té cap valor legal- li va venir per primera vegada fa dos anys, després d'acabar amb una relació de 12 anys.





En declaracions al diari italià ' La Repubblica': "Li vaig dir als meus familiars i amics que si no trobava a la meva ànima bessona, em casaria amb mi mateix als 40".





Mesi no rebutja la possibilitat que algun dia pugui tornar a trobar l'amor, però sosté que pot "viure un conte de fades fins i tot sense un Príncep Blau".





"Si demà trobada a un home amb qui construir un futur amb ell, seré feliç, però la meva felicitat no dependrà d'ell", afegeix.





Mesi sosté que la seva família l'ha recolzat en la seva decisió, incloent al seu germà, que inicialment era escèptic.









'SOLOGAMIA'





Es creu que és la primera dona que celebra un 'automatrimonio' a Itàlia, però a principis d'aquest any Nello Ruggiero va ser el primer nuvi single, que es va casar amb si mateix en una cerimònia a Nàpols.





La Sra. Mesi és una de les moltes persones que contrauen matrimoni amb elles mateixes sense esperar una parella. Als Estats Units, un lloc web anomenat 'I Married Me' ven kits de autoboda i un servei de planificació de noces a Vancouver, Canadà, orientats únicament als matrimonis unipersonals.





La blogger britànica Sophie Tanner va esdevenir una de les primeres dones de Regne Unit en casar-se amb ella mateixa el 2015 a Brighton.





La jove de 38 anys, que més tard va escriure una novel·la sobre el automatrimonio i està fent campanya per donar-li un reconeixement legal, ha declarat a la BBC: "La 'sologamia' com se la coneix, és un moviment creixent per a homes i dones, amb consultors i planificadors de matrimonis espontanis apareixent per tot el món ".





"El meu matrimoni no està legalment reconegut al Regne Unit, però per a mi va ser una cerimònia important que demostra el meu compromís amb l'autocompassió".





"Mai he estat aquesta noia que somia amb el seu gran dia. Però quan vaig començar a trobar-me de nou després de la meva ruptura, vaig pensar, què podria ser més romàntic que mostrar-me a mi mateixa, ia tots els altres, que mereixo això? No necessito aguantar a homes dolents, o estar constantment buscant l' 'Elegit'. Qizás jo sigui la meva mitja taronja ".