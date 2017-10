La CUP defensa una proclamació d'independència 48 hores després del referèndum

La CUP creu que ha de proclamar-se la independència 48 hores després que finalitzi el recompte de vots.





La diputada de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha defensat aquest dijous que la proclamació d'una eventual República catalana no hauria de produir-se "setmanes més tard" del referèndum de l'1-O i ha considerat que la proclamació hauria de produir 48 hores després de que finalitzi el recompte dels vots.

En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha argumentat que aquest és l'escenari que preveu la llei de transitorietat jurídica i del referèndum aprovades pel Parlament, però ha reconegut que l'actuació de la Guàrdia Civil i la Policia poden ser elements "distorsionadors" que alterin el termini de les 48 hores.

Ha destacat la importància de que l'1 d'octubre no es produeixin escenaris de violència a Catalunya i ha apuntat que el precinte en algunes escoles "desapareixerà".

Ha emmarcat les pressions rebudes per alguns alcaldes contraris al referèndum a l'obediència de "els mandats populars" perquè, segons ella, ha estat la pròpia ciutadania la que ha demanat als regidors que posin les urnes.

Sobre la concentració a la seu de la CUP per impedir l'entrada dels cossos policials, ha afirmat que entre els manifestants hi havia infiltrats de la policia i que la CUP tenia clar que hauria de traslladar una imatge de no violència.