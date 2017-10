El Banc d'Espanya avisa del risc econòmic que suposa la tensió política a Catalunya

El Banc d'Espanya situa al desafiament català com a principal risc intern / rtve





El Banc d'Espanya ha publicat aquest dijous 28 de setembre les seves noves projeccions macroeconòmiques per al període 2017-2019.





Manté les seves estimacions de creixement del PIB, que repuntarà un 3,1% aquest any, un 2,5% el 2018 i un 2,2% el 2019.





Tot i les bones perspectives, adverteix que el principal risc intern d'aquest escenari es deriva de les "tensions polítiques a Catalunya", que podrien "afectar la confiança dels agents ia les seves decisions de despesa i condicions de finançament".

El director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha indicat, en la presentació de l'informe, que la previsió de creixement per a aquest any no incorpora cap efecte de les tensions polítiques a Catalunya.





I ha advertit que tot i que de moment no es percep "cap reacció negativa" en els mercats financers, sí afegeix un "element d'incertesa" a futur.

A l'escenari internacional, l'autoritat monetària també apunta que hi ha certs focus de "risc geopolític", i esmenta la sortida del Regne Unit de la UE - Brexit - i les polítiques econòmiques en algunes economies avançades, com el cas de les "dubtes" al voltant del curs futur de la política fiscal nord-americana. També apunta la incertesa sobre l'evolució del tipus de canvi de l'euro.

Malgrat aquests riscos, el Banc d'Espanya afirma que l'economia espanyola ha seguit creixent a un ritme "elevat" en el tercer trimestre de l'any, amb un repunt del PIB del 0,8%, fet que suposa una "lleugera" desacceleració d'una dècima davant de la taxa observada en el trimestre anterior.





Aquest menor creixement, apunta, es deu a la moderació dels ritmes de creació d'ocupació i dels fluxos comercials nets, després de la seva comportament especialment favorable a l'inici de la primavera.









