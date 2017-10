Els estudiants prenen els carrers de Barcelona en defensa del referèndum

Els estudiants han desbordat la plaça Universitat.





Milers d'estudiants s'han concentrat a la plaça Universitat de Barcelona, punt d'inici de la manifestació en defensa del referèndum convocat per a l'1 d'octubre.

En ambient festiu, els col·lectius estudiantils convocats per Universitats per la República, han desbordat la plaça Universitat previ a la manifestació que ha discorregut per Gran Via fins a la plaça dels Països Catalans.

Els portaveus d'Universitats per la República, Jordi Vives i Marta Rosique, han assegurat que els estudiants volen demostrar que es vol votar, i han destacat el seguiment de la vaga.

UNIVERSITATS PER LA REPÚBLICA: "ÉS LA MANIFESTACIÓ ESTUDIANTIL MÉS MASSIVA"

La portaveu d'Universitats per la República, Marta Rosique, ha assegurat aquest dijous que la manifestació que parteix de plaça Universitatat és la "més massiva" estudiantil.

En un parlament abans de l'inici de la manifestació, ha assegurat que els estudiants estaran al costat de Catalunya i que sempre han estat "punta de llança" per aconseguir més drets.

Ha animat els estudiants a fer la campanya que "es prohibeix: davant la vulneració de drets, aquesta és la nostra resposta". Altres col·lectius estudiantils i de joves han defensat la celebració d'un referèndum, i han anat dipositant un vot en una urna.