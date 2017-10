Sijena denuncia Santi Vila i Lluís Puig per "apropiació indeguda" de 44 peces d'art

L'Ajuntament de Villanueva de Sijena (Osca) ha presentat davant la Sala Segona del Penal del Tribunal Suprem (TS) una denúncia contra l'exconseller de Cultura de la Generalitat Santi Vila i l'actual Lluís Puig, per la possible comissió dels delictes de apropiació indeguda i desobediència a l'autoritat judicial, en el cas dels béns d'art sacre propietat d'Aragó.





A més, en el cas de Santi Vila, per possible autor d'un delicte de prevaricació, tot això en relació amb la no devolució de les 44 peces del Monestir de Sijena que estan dipositades al Museu de Lleida, tal com ha explicat en comunicat l'advocat que representa al consistori en aquest litigi, Jorge Espanyol.





En una providència, la Sala Segona del Penal del TS assenyala que dóna per rebut l'escrit de denúncia, que es designa un ponent per conèixer la present causa i que les actuacions van a passar al ministeri fiscal perquè informi sobre la competència i contingut de la denúncia formulada.





En la denúncia es recorda que tots dos consellers ja van ser advertits de forma expressa pel Jutjat d'Instrucció número 1 d'Osca que, de no tornar aquestes peces als seus legítims propietaris en el Monestir de Sijena, podrien incórrer en responsabilitat penal almenys per un delicte de desobediència a l'autoritat judicial.





Espanyol ha advertit que els dos consellers "van fer cas omís" del deure de lliurar aquestes 44 obres d'art del patrimoni cultural aragonès que formen part del tresor artístic del Monestir de Sijena el dia 25 de setembre de a 2015; i van ignorar també el seu deure de lliurar el pla de transport d'aquestes peces abans del 20 de juliol de 2016 i del lliurament de les mateixes al Monestir abans del 25 de juliol d'aquest mateix any.





També van incomplir la seva obligació de lliurar el pla de transport i les peces el 25 i 31 de juliol d'aquest mateix any i, en el cas de Santi Vila, quan va rebre l'advertència del Jutjat d'Osca que podia incórrer en responsabilitat penal "es va permetre realitzar un comentari a Twitter menyspreant el recte procedir de la jutgessa d'Osca ".





MENYSPREU A LA JUTGE





Segons l'advocat, Santi Vila va publicar en aquesta xarxa social el text "rebut notificació de la jutge d'Huesca pel litigi de Sijena @museudelleida. Quedo advertit de les responsabilitats penals per complir les lleis del meu país". Espanyol ha recordat que "un jutge no percep a ningú per complir les lleis del seu país, sinó més aviat per no complir".





Ha recordat, a més, que el Jutjat número 1 d'Osca, en el seu últim acte de data 27 de juny de 2017, ja va advertir que si el 31 de juliol d'aquest any no es tornaven les peces al Monestir de forma automàtica deduiria testimoni de les actuacions davant del tribunal penal competent per depurar la responsabilitat penal dels consellers catalans ".





El delicte d'apropiació indeguda de béns del patrimoni històric espanyol està penat fins amb sis anys de presó, ha precisat l'advocat.