El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert una investigació per la suposada agressió d'un grup d'agents de la Policia Nacional a una vintena d'interns del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona.





Part d'una denúncia de diverses entitats que treballen en defensa dels drets humans per uns fets que suposadament van succeir el 21 de setembre en una zona del CIE on no hi ha càmeres de videovigilància, segons ha informat aquest dijous el Síndic en un comunicat.





El síndic, com ja havia fet altres vegades en què ha tingut notícies de possibles maltractaments al centre, ha demanat informació tant al Ministeri de l'Interior com a la Delegació del Govern a Catalunya, a més del Defensor del Poble, perquè intervingui.





Ribó ha tornat a lamentar que fins ara li han prohibit l'entrada al CIE de la Zona Franca cada vegada que l'ha demanat, tant en qualitat de síndic com de representant del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura.





Ha insistit en la necessitat de tancar definitivament el CIE de Barcelona, "que presenta un grau de violència molt alt", i ha posat l'accent que dades del Govern de l'Estat indiquen que el CIE de la Zona Franca va registrar --de 2010-2016 - 267 de les 290 agressions detectades en tots els CIE d'Espanya.