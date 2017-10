Libres demana la dimissió de Comín per el seu "cop d'Estat sanitari"

La decisió del conseller de Salut, Antoni Comín, de prendre el control de diversos consorcis sanitaris per poder obrir centres d'atenció primària (CAP) com a centres electorals per al referèndum il·legal l'1 d'octubre ja ha desfermat la polèmica.





Des Libres, han mostrat la seva preocupació i repulsa a una "improcedent" decisió que posa "seriosament risc la qualitat assistencial del Sistema Sanitari Públic Català".





El partit polític recorda que hi ha una ordre del TSJC que obliga a tancar tots els centres electorals per al referèndum i això podria comportar el tancament de desenes de CAP, el que suposaria "un clar perjudici per als usuaris del Servei Català de Salut", subratlla .





Asismismo alerten que, finalment, els principals afectats acabarien sent aquells ciutadans que necessitin amb urgència rebre els serveis sanitaris del seu centre de salut més pròxim.





Però per al president de Libres, Iván González, el "major esperpent" és oferir quatre hores de permís als treballadors ja que comportaria un "clar detriment de la qualitat assistencial dels serveis sanitaris necessaris i imprescindibles per a aquest dia





COP D'ESTAT





Per tot això el partit demana a la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, la "immediata inhabilitació" de Comín, per haver destituït a 29 presidents de consorcis sanitaris als quals, per "màxima improvisació i poca traça", encara no s'ha enviat cap tipus de comunicació oficial sobre el seu cessament.





Aquesta decisió "unilateral" d'Antoni Comín, segons Iván González, "és un greu cop d'Estat" i "un fet sense precedents en la història de la sanitat espanyola".





El president de Libres ha recordat que "a la sanitat pública cal deixar-la tranquil·la, no polititzar-i no usar-la com a arma llancívola" i encara menys per a fins electorals o per dur a terme uns fets que han estat considerat il·legals.