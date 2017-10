La Guàrdia Civil requisa cent urnes i 2,5 milions de paperetes per al referèndum

La Guàrdia Civil ha requisat en un magatzem d'Igualada (Barcelona) cent urnes, 2,5 milions de paperetes i quatre milions de sobres per al referèndum d'independència de l'1 d'octubre, han informat fonts policials.





Al lloc --polígono industrial Les Comes-- ha comparegut l'alcalde del PDeCAT del municipi, Marc Castells, i als agents se'ls ha assegurat que les urnes eren per a un altre fi, segons han explicat fonts de la investigació.





Agents de l'Institut Armat han entrat en almenys dues empreses d'aquest polígon: una que ofereix transports de palets --Palibex, on encara continuaven a les 18.30 hores-- i una altra productora d'esdeveniments culturals --Events, on han estat unes dues hores -.





Els agents s'han pogut portar els sobres i les paperetes però les cent urnes es quedaran dipositades al magatzem d'Igualada on han estat descobertes, després d'informar l'institut armat a la Fiscalia d'aquesta troballa, han informat fonts policials.





Als agents, segons les citades fonts, se'ls ha explicat que les urnes es van usar en eleccions del FC Barcelona i que no guardaven relació amb el referèndum l'1 d'octubre suspès pel Tribunal Constitucional. Les urnes es trobaven en un altell de difícil accés.





OPERACIÓ CONTINUADA





La setmana passada la Guàrdia Civil va requisar 9,8 milions de paperetes --per votar 'Sí / No' - que estaven emmagatzemades en una nau de Bigues i Riells (Barcelona).





També van intervenir en diferents seus de l'empresa Unipost més de 45.000 certificats de notificació tancats, disposats per ciutats i poblacions, per a la seva remissió a ciutadans als quals la Generalitat convocava per formar les meses electorals.





Els agents de l'Institut Armat van desplegar un ampli dispositiu en el qual es va detenir 14 persones per la seva suposada participació en l'organització del referèndum, la majoria alts càrrecs de l'executiu català, entre ells el número dos d'Oriol Junqueras a la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové.





Des del passat divendres 15, primer dia de campanya del referèndum convocat per la Generalitat, la Guàrdia Civil ha intervingut més de 1,5 milions d'unitats de cartells, díptics i fullets de propaganda relacionats amb l'1-O.