Borrell adverteix al Govern que "si segueixen així, en algun moment els hauran d'inhabilitar"

Borrell ha criticat l'"adoctrinament de nens" i ha titllat a Junqueras de ser el "més gran cínic" mai conegut ".





L'exministre socialista J osep Borrell ha criticat aquest dijous l'actuació del Govern i de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, amb el referèndum de l'1 d'octubre: "Si segueixen així, en algun moment els hauran d'inhabilitar".





Ho ha dit en un acte polític sota el títol 'El PSC davant l'1-O' al Centre Cívic Bon Pastor, en què també ha participat el líder del partit, Miquel Iceta; la regidora de l'Ajuntament de Barcelona Carmen Andrés, i el diputat al Parlament i primer secretari del PSC de Barcelona, Ferran Pedret.





Borrell ha dit que el Govern i els partits independentistes estan "fent trampa contínuament" i que, en algun moment, caldrà aturar-los perquè s'estan posant en risc les institucions i la societat.





Ha descrit el procés independentista com "una pel·lícula que comença a ser de terror", i ha alertat que els partits independentistes són capaços de declarar unilateralment la independència la setmana vinent --de fet, la Llei del Referèndum estableix que es declararà en Parlament si guanya el 'sí' al referéndum--.





Si això passa, ha afegit, se seguirà incrementant l'escalada de tensió "fins que es trenqui la corda", una situació que tindria conseqüències molt greus.





Borrell, que també és expresident del Parlament Europeu, ha avisat que "ningú reconeixerà" una Catalunya independent perquè, segons ha afirmat, quan el viatja per Europa la gent li pregunta on volen anar els catalans donant aquest salt al buit.





ADOCTRINAMENT DELS NENS





Borrell ha dit que ha vist imatges de mestres acompanyant a alumnes de 6 i 7 anys a enganxar cartells a favor de 1-O: "Quina vergonyosa manipulació, quin adoctrinament dels nens, quina vergonya".





També ha dit que el Govern busca una foto de policies retirant urnes i llargues cues de gent volent votar, i ha dit que "la tindrà perquè anirà molta gent, enganyats i també convençuts".





"Junqueras vulgui aquesta foto lletja d'un policia, si pot ser amb tricorni, que tapi una urna", ha afegit, i ha qualificat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, del major cínic que ha conegut mai.





També ha demanat als qui no volen la independència que en cap cas vagin a votar 'no' i s'abstinguin perquè participant en l'1-O ho estaran legitimant: "Si vas no ho frenes, sinó que li dónes força".





"POR A SER MARCATS"





Borrell ha reivindicat una solució pactada que millori l'encaix de Catalunya, i ha demanat respecte per aquells ciutadans que no són independentistes i viuen en municipis petits ja que, segons ell, "tenen por de ser marcats".





També ha apel·lat a la calma per abordar una millora negociada de l'encaix català, i ha assegurat que no contribueixen ni els independentistes que critiquen als que no ho són --ha citat al cantautor Joan Manuel Serrat - ni els ciutadans que criden 'A per ells 'als policies desplaçats a Catalunya.





Borrell ha dit que és molt perillós qualificar de súbdits als ciutadans que no volen participar en l'1-O: "Franco feia exactament el mateix, no reconeixia que fossin bons espanyols els que no estaven del seu costat".