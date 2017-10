El president del Parlament Europeu considera el referèndum "il·legítim" i "il·legal"

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha demanat que es treballi per aconseguir una "solució política" al procés independentista a Catalunya a partir de dilluns, un dia després que la convocatòria d'un referèndum que, ha subratllat, és "il·legal" .





"A partir de dilluns, crec que s'hauria de començar a treballar per una solució política", ha declarat Tajani a l'agència italiana Ansa, a l'arribar al sopar de caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea que se celebra a Tallin , ia la qual finalment no acudirà el president del Govern, Mariano Rajoy, per la situació política a Espanya.





Tajani, que en anteriors ocasions ha defensat el respecte de l'Estat de Dret i ha avisat Catalunya que actuar en contra de la Constitució espanyola és actuar també "en contra del marc legal de la Unió Europea, ha subratllat igualment en aquesta ocasió que considera el referèndum de l'1 d'octubre "il·legítim" i "il·legal".





"No crec que la situació pugui anar-se'n de les mans", ha afegit el president de l'Eurocambra des de Tallin, per insistir que està "clar" que és una consulta "il·legítima", però ha apostat per reprendre el diàleg després de la seva convocatòria per a buscar una solució.





Una solució política que passa, al seu parer, per un acord que "garanteixi l'autonomia a aquesta part de la població" espanyola.





ESPANYA tranquil·litza la UE





Espanya, mentrestant, manté en els seus contactes amb els socis de la Unió Europea que "no hi haurà" referèndum d'independència a Catalunya i que estarà obert al diàleg amb la Generalitat un cop es restableixi la legalitat i l'ordre constitucional, segons han indicat fonts del Govern.





Així l'hi traslladarà també la delegació espanyola que ha viatjat a Tallin amb motiu de la cimera que compta amb l'absència del president Mariano Rajoy, que va anul·lar la seva participació per la situació política a Espanya.





El Govern està satisfet del suport unànime i sense "fissures" que ha rebut l'ordre constitucional i l'Estat de dret a Espanya tant des de les institucions de la Unió Europea com en declaracions individuals de mandataris europeus.





La situació a Catalunya preocupa la Unió Europea, segons han revelat diverses fonts comunitàries en les últimes setmanes, però és vista des de Brussel·les com un "assumpte intern" d'Espanya en el qual la UE no ha de prendre partit més enllà de recolzar el marc legal i constitucional.





En aquest context, no s'espera que el procés independentista formi part de les discussions formals dels líders europeus reunits a Tallin i tampoc l'Executiu de Mariano Rajoy ha buscat pactar amb els seus socis una declaració de suport en el marc d'aquesta cimera.