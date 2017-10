Enric Millo i José Antonio Nieto, increpats per uns independentistes en un restaurant

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, van ser insultats al migdia del dijous 28 de setembre, quan es disposaven a dinar en un restaurant del centre de Barcelona, per una senyora que formava part d'un grup de comensals que s'estava organitzant per anar a votar diumenge al referèndum il·legal convocat per la Generalitat.

MÉS INFORMACIÓ L'Audiència Nacional investigarà als manifestants independentistes per sedició





Segons fonts dels comensals del restaurant, que estava ple a l'hora a la qual han acudit els representants del Ministeri de l'Interior, l'incident ha començat quan Millo, Nieto i les persones que els acompanyaven --un total de set-- s'han assegut per menjar dins d'un restaurant del passeig de Gràcia.





Just a la taula del costat hi havia un grup d'unes vint persones que ja estaven dinant. Una senyora s'ha aixecat i ha començat a insultar el delegat del Govern a Catalunya, cridant i increpant als acompanyants.





El propietari de l'establiment ha acudit davant l'aldarull que estava muntant. La senyora, segons han relatat clients de l'esmentat restaurant, li ha demanat que canviés a Millo, Nieto i els seus acompanyants de taula perquè no volia tenir-los a prop. Segons ha explicat, estaven organitzant-se per anar a votar diumenge que ve.





Els representants d'Interior han romàs a la seva taula sense moure, davant del que la senyora --de uns 60 anys, bon aspecte i molt ben arreglada segons les mateixes fonts-- ha reclamat que els canviessin a ells de lloc o que, del contrari, els portaran el compte i abonarien el que havien pres fins al moment.





El propietari, finalment, s'ha ubicat a aquesta dona ia la vintena de persones que formaven part de la taula en un altre lloc de l'establiment, allunyat dels representants del Govern espanyol, tot i que en el trasllat ha seguit increpant, sobretot a Millo, i llançant improperis.





Tant el secretari d'Estat d'Interior com el delegat del Govern a Catalunya acabaven d'assistir a la reunió de la Junta de Seguretat convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyats del coronel Diego de Pérez dels Cobos i del secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver.