El vot de censura de Benedito acaba termini sense signatures suficients

L'excandidat a la presidència del FC Barcelona, Agustí Benedito, ha donat per finalitzat aquest dijous el vot de censura que havia emprès una vegada que la Junta Directiva del club va donar per acabat el termini d'entrega aquest dimecres a les 23.30 hores, quan tenia 12.504 signatures que han estat destruïdes davant notari.





Benedito ha anunciat una demanda a la Junta Directiva per dirimir per via de la justícia si el termini havia d'haver estat fins al 2 d'octubre.





"Cardoner va donar el dimecres per tancat el termini de recollida de signatures. Des que el club tanca el termini, i ho fa perquè pot, el vot de censura queda tancat. Vam dir que seguiríem recollint signatures fins al 2 d'octubre, però em sembla que seguir acceptant signatures sabent que ja no tindrà validesa, per coherència havíem de donar per tancat el vot de censura", ha assegurat.





Donat per tancat el vot, Benedito ha explicat que si hagués pogut recollir signatures fins al 2 d'octubre, el termini que segueix defensant en no explicar els dissabtes com a dies hàbils, probablement haguessin arribat a les 16.570 signatures necessàries per poder dur a terme el vot de censura i emprendre la votació entre els socis.





"Teníem prop de 110 enviaments amb paperetes pendents d'arribar, esperem rebre unes 1.500 paperetes signades. Em consta que estan enviades per correu i estem esperant-les. Ahir dimecres a les 23.30 hores teníem recollides i validades, formalment plenes com exigeix el club, 12.504 signatures. Si els sumeixis les 1.500 que teníem confirmades, estàvem prop d'unes 14.000 signatures", ha comentat.