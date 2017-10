El periodista turc Hamza Yalçin, en llibertat amb càrrecs després de 56 dies a la presó

El periodista turc Hamza Yalçin a la seva sortida de la presó Brians 1.





El periodista turc-suec Hamza Yalçin ha sortit aquest dijous a la tarda de la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), on estava des del 4 d'agost, l'endemà de ser detingut a l'Aeroport de Barcelona per una ordre internacional de detenció emesa al seu país per presumpta formació i direcció d'organització terrorista.

A la sortida l'han rebut les entitats Pen Català -ha estat la seva presidenta, Carme Arenas-, Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) i FeSP, ha informat el Pen Català en un comunicat.

L'Audiència Nacional l'ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars per al periodista mentre es resol la petició d'extradició emesa pel Govern de Turquia a través de la Interpol, han informat fonts jurídiques.