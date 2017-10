Tot a punt pel 53è Ral·li de Catalunya-Costa Daurada

Presentació del Ral·li Catalunya.





La edició número 53 del Ral·li de Catalunya-Costa Daurada ha estat presentada aquest dijous i tindrà lloc del 5 al 8 d’octubre a la Costa Daurada tarragonina i als enclavaments que formen Salou i PortAventura World, que per tretzena edició consecutiva acullen la prova catalana del mundial de rallis.





En total, 142 pilots i copilots de 27 països oferiran el millor espectacle en un final de temporada molt imprevisible. Els 16 vehicles WRC en competició, 13 d'ells d'última generació, correran per primera vegada en les selectives carreteres de les demarcacions de Tarragona en una lluita que a una setmana de l'inici de la cursa no presenta favorits clars.





La prova és l'antepenúltima del Campionat del Món i suposa una competició clau per adjudicar els dos títols que encara no tenen propietari, els de pilots i constructors.





Així, continuarà el pols entre els dos pilots que protagonitzen un intens duel en el mundial: Sébastien Ogier i Thierry Neuville. La seva lluita no farà possible que un d'ells surti de Catalunya com a campió, atès que encara quedaran dues proves per disputar-se i molts punts en joc, però el paper que facin tots dos en la prova catalana serà decisiva per afrontar les curses de Gran Bretanya i Austràlia.





WRC2 i els seus 16 cotxes en acció, un d'ells l'actual campió d'Espanya, Cristian García (Ford Fiesta), ofereix també una batalla incerta en faltar entre els participants el ja proclamat campió. El títol en WRC3 també està decidit, el campió és el català Nil Solans (Ford Fiesta), que en la cita de Salou intentarà fer doblet i imposar-se en el JWRC, el campionat reservat als pilots sub28 que aquest pilot RACC lidera.