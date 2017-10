Gas Natural Fenosa emet bons per valor de 300 milions d'euros a 12 anys

L'emissió s'està realitzant sota la fórmula de col·locació privada.





Gas Natural Fenosa ha llançat una emissió de bons per un import de 300 milions d'euros amb un termini a 12 anys.

L'emissió s'està realitzant sota la fórmula de col·locació privada, a través de la qual s'emet deute per a un grup reduït de compradors interessats.

Amb aquesta operació, el grup energètic aprofita la gana inversor dels mercats per estendre terminis i optimitzar el cost del seu deute.

En el que va d'any, la companyia presidida per Isidre Fainé ha realitzat dues emissions de bons per import de 2.000 milions d'euros a terminis de 7 i 10 anys durant el primer semestre i ha signat dos nous finançaments amb el BEI i l'ICO per 450 i 200 milions d'euros, respectivament.

A més, va acordar amb ING Wholesale Banking un "crèdit sostenible" per un import total de 330 milions d'euros a quatre anys amb possibilitat d'un addicional, en el qual el cost està parcialment indexat al comportament ambiental, social i de govern corporatiu de la companyia.