La Generalitat assegura que "diumenge es votarà" encara que intentin tancar els col·legis

Jordi Turull, Oriol Junqueras i Raül Romeva amb l'urna que s'utilitzarà per al referèndum.





El portaveu del Govern, Jordi Turull, ha anunciat aquest divendres els principals dades sobre el referèndum d'independència que la Generalitat ha convocat per a l'1-O: estan cridats a votar 5.343.358 milions de catalans i estaran oberts 2.315 col·legis electorals.

MÉS INFORMACIÓ Interior demana suspendre el referèndum però la Generalitat manté la desobediència

El conseller ha insistit en roda de premsa en què la consulta se celebrarà tot i el rebuig de l'Estat: "Diumenge es votarà".

La Generalitat comptarà amb l'ajuda de 7.235 voluntaris dels gairebé 50.000 que es van oferir a col·laborar, i el total de meses electorals previstes en els col·legis electorals és de 5.249 -el Govern ha citat a tres membres per taula, ha explicat el portaveu-.





Per la seva banda, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha assegurat que "hi ha alternativa" perquè els catalans puguin votar en el referèndum de diumenge si s'impedeix obrir collegis electorals, sense explicar el seu 'pla b'.





"Es posaran totes les taules, i els ciutadans de Catalunya podran votar. I si algú impedeix que hi hagi una taula, o un collegi, els ciutadans igualment podran votar", ha dit encara que no ha volgut donar més detalls sobre com es votarà si es retiren urnes: "Hi ha alternativa perquè els ciutadans votin, encara que es portin una urna o cent. Hi ha moltes maneres de votar".





També ha fet una crida a la ciutadania de Catalunya per "no caiguin en les provocacions d'aquells que volen impedir el vot" al referèndum.





També ha acusat l'Estat de fer el possible perquè no es pugui votar, fins i tot perquè no puguin els que estan en contra de la independència, i d'atemptar "contra els drets civils i polítics dels catalans". Davant d'això, ha contraposat l'actitud del Govern de la Generalitat, que creu que fas les coses bé perquè "posar el futur d'una societat en mans dels seus ciutadans no és fer res dolent".





Junqueras ha constatat "l'amor per la gent i la cultura d'Espanya" que ha assegurat que sent el Govern de la Generalitat i ha considerat que el referèndum és també una oportunitat per a la societat espanyola i per al món.





"L'èxit de la democràcia a Catalunya, el dret a vot, és una oportunitat i una palanca de canvi a Espanya. És una oportunitat per a la democràcia a tot el món", ha afegit.





També ha assegurat que el Govern amb l'1-O està sent "responsable amb el seu programa electoral" pel seu compromís de ciutadans decideixin el seu futur, tot i que el programa d'JxSí prometia la independència en uns 18 mesos i no contemplava el referèndum.





L'ESCRUTINI, A MANS DE PERSONES AMB "CREDIBILITAT"





El portaveu del Govern, Jordi Turull, ha explicat que la Generalitat compta amb persones amb "credibilitat tant professional com personal" que seran les encarregades de supervisar i vetllar perquè el procés es celebri amb garanties i que el recompte sigui transparent i vàlid.





Ho ha dit en roda de premsa, on ha exposat que aquestes persones s'encarregaran de fer la tasca encomanada inicialment a la Sindicatura Electoral de Catalunya i que no podrà fer, ja que es va dissoldre després de rebre els seus membres multes del Tribunal Constitucional.





Turull ha explicat que no donarà els noms d'aquestes persones per evitar que siguin víctimes de "la repressió de l'Estat", i ha reivindicat que la Generalitat ha trobat una solució per a cada problema que s'ha trobat, com amb les multes de TC als síndics.





El conseller ha assegurat que la identitat dels responsables de validar o no el referèndum serà revelada el mateix dia de la votació i que ningú albergarà dubtes sobre la idoneïtat dels elegits "quan tothom vegi les persones que són".





Turull ha argumentat que la Generalitat ha de fer-ho així perquè "el Govern del PP ha buscat atacar totes les garanties que s'havien preparat" per a aquesta votació, i ha assegurat que, tot i així, han aconseguit salvaguardar aquestes garanties.





ENSENYEN LES URNES





El Govern ha mostrat aquest divendres per primera vegada com són les urnes del referèndum, en la roda de premsa que han ofert el portaveu, Jordi Turull; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva.





Detall de l'urna de plàstic translúcid amb tapa negra que la Generalitat farà servir.





Durant la compareixença Turull ha dit: "Al final us ensenyarem una cosa", i, quan han acabat les intervencions, una persona de la Generalitat ha tret aquesta urna i els tres consellers s'han fotografiat amb ella, sense afegir cap comentari.





Es tracta d'una urna de plàstic, transparent en el seu cos central i amb una tapa negra, on hi ha la ranura per dipositar els vots, i també s'ha pogut veure precintes de color vermell que serveixen per mantenir l'urna segellada.