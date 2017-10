Guindos, sobre la quota a Catalunya: "No té la més mínima viabilitat"

El ministre ja va obrir la porta a negociar un nou sistema de finançament.





El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha assegurat aquest divendres que la possibilitat de negociar amb la Generalitat de Catalunya l'establiment d'una quota "no està sobre la taula".

"La quota no té la més mínima viabilitat en aquest moment ni en la realitat econòmica espanyola", ha afegit.

Guindos, en declaracions a la cadena Cope, ha precisat que una altra cosa seria negociar un sistema comú de finançament autonòmic que tingués en compte les característiques de cada comunitat.

Sobre els 2.000 milions d'euros que ha rebut Catalunya del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), el ministre ha deixat clar que no es tracta d'un finançament directe a la Generalitat, sinó que l'objectiu d'aquests fons és pagar als proveïdors catalans per mantenir els serveis públics a Catalunya.

"No confonguem al govern català amb la societat catalana (...) El Govern espanyol no deixarà mai a la societat catalana a part", ha afirmat Guindos, que ha apuntat que amb els fons procedents del FLA es pagaran, per exemple, els serveis farmacèutics a Catalunya.