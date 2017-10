El deute de Catalunya amb l'Estat continua augmentant i frega els 52.500 milions d'euros

El deute de Catalunya amb l'Estat va créixer en el segon trimestre de l'any el 1.872 milions i va arribar als 52.499.000 d'euros, un terç del total del deute autonòmic amb el Govern, segons les dades del Banc d'Espanya fetes públiques aquest divendres relatius al període d'abril a juny.





El deute total d'aquesta comunitat ascendia a meitat d'any a 76.727.000. A més de la que manté amb l'Estat, la Generalitat ha de 5.669.000 per l'emissió dels anomenats bons patriòtics; també, 8.175.000 de préstecs d'institucions financeres espanyoles i altres 6.018.000 prestats per bancs de la resta del món. Completen la suma 4.366.000 de deute per préstecs d'associacions públic-privades.





Segons aquesta estadística, l'any 2000 el deute total catalana ascendia a 10.177.000 d'euros. El 2010 havia passat a ser de 35.616.000 i el 2015 s'havia elevat a 66.592.000 d'euros, mentre que el creixement en l'últim any i mig ha estat de prop de 10.000 milions més. Pel que fa al PIB, la dada de juny del deute equival al 35,4 per cent.





FONS DE FINANÇAMENT





El deute de les comunitats amb l'Estat procedeix dels fons de finançament creats l'any 2012 i que han permès a les autonomies obtenir liquiditat en no poder accedir als mercats i pagar en qualsevol cas interessos més baixos.





Aquest deute ascendia al juny en total a 157.087.000 d'euros. Després de Catalunya, que absorbeix el 33 per cent del total, es troben la Comunitat Valenciana (35.405.000), el 22,5%; i Andalusia (24.030 milions), el 15,2% del total. Entre les tres sumen el 71 per cent del deute autonòmic amb l'Estat.





Completen aquesta llista Castella-la Manxa (10.132.000), Múrcia (6.671.000), Balears (6.225.000), Canàries (4.958 milions), Galícia (4.566.000), Aragó (2.827.000), Cantàbria (2.070), Castella i Lleó (2.053), Extremadura (2.031), Madrid (1.919 milions), Astúries (1.428) i la Rioja (273 milions d'euros).





CATALUNYA, VALÈNCIA, ANDALUSIA I MADRID, AL CAPDAVANT





En xifres totals de deute, Catalunya (76.727.000 d'euros), Comunitat Valenciana (44.975.000), Andalusia (33.961.000) i Madrid (32.555.000) segueixen concentrant dos terços de tot el deute dels governs autonòmics en el segon trimestre. En els quatre casos el deute es va incrementar respecte al primer trimestre.





A continuació, figuren les comunitats de Castella-la Manxa (14.260 milions), Galícia (11.363.000), Castella i Lleó (11.378.000), País Basc (10.791.000), Illes Balears (8.954.000) i Múrcia (8.681.000).





Tanquen la taula Aragó (7.857.000), Canàries (7.291.000), Astúries (4.370 milions), Extremadura (4.333.000), Navarra (3.767.000), Cantàbria (3.045 milions) i la Rioja (1.597 milions).





En percentatge del PIB, la Comunitat Valenciana, amb un endeutament que suposa el 41,9%, segueix encapçalant a les regions més endeutades en relació a la seva riquesa, seguida de Castella-la Manxa, amb el 36,7%, i Catalunya , amb el 35,4%. En canvi, la Comunitat de Madrid (15,1% del PIB), País Basc (15,3%) i Canàries (16,8%) són les que menys deute tenen respecte al PIB.