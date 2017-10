Ensenyament i Afers Socials aparten responsables dels centres per al referèndum

La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, assumeix la responsabilitat dels centres educatius fins dilluns.





Les conselleries d'Ensenyament i Afers Socials de la Generalitat han retirat les competències dels funcionaris d'escoles, albergs i centres cívics públics en una mesura per prendre el control d'aquests i utilitzar-los com a seus electorals per al referèndum de l'1 d'octubre.





Tot i això, les responsables dels dos departaments han justificat la seva posició al·legant que la mesura es pren per treure tota responsabilitat a aquests treballadors i assumir responsabilitats de cara a l'obertura de portes com a centre electoral diumenge, han explicat fonts del Govern.





Després que directors d'escoles i instituts mostressin certa intranquil·litat per l'obertura dels col·legis, atesos els advertiments de la Fiscalia, la consellera Clara Ponsatí ha assumit la responsabilitat dels centres d'ensenyament fins a les 7 hores del matí de dilluns.





En el cas de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, es blindarà als responsables de centres cívics i albergs disposats com a punt de votació, i la consellera Dolors Bassa assumeix la responsabilitat.





Les dues conselleres han signat una resolució en què s'avocan la competència que tenen atribuïdes els responsables dels equipaments educatius en la seva persona, cosa que respon a la "situació excepcional" pel referèndum de l'1-O.





Ponsatí ha explicat que amb aquesta actuació vol garantir la "necessària eficàcia, eficiència i coordinació en l'actuació administrativa".





LLEI DE 2010





La resolució s'emmarca en l'article 9 de la Llei 20/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes, els òrgans administratius superiors poden avocar competències per motius tècnics, econòmics, socials, jurídics o territorials.





Tots dos departaments segueixen l'estela iniciada pel conseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, qui aquest dimecres va assumir la presidència de consorcis i empreses sanitàries amb majoria de la Generalitat per blindar permisos pertinents de 4 hores als sanitaris que vulguin votar.