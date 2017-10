Trapero ordena requisar urnes i tancar escoles per al referèndum il·legal

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha donat instruccions a totes les unitats del cos que l'1 d'octubre, en compliment del mandat judicial, requisin urnes i material en els collegis electorals i els tanquin per evitar el referèndum abans de les 6 hores de diumenge.





Segons el document, una patrulla uniformada acudirà a cada un dels punts de votació que estiguin ubicats en edificis i locals públics --es calculen en total 2.315-- i requisaran urnes i paperetes abans d'aquesta hora.





S'identificarà i comunicarà a les persones a l'interior que l'han de desallotjar abans de les 6 hores del dia 1 i es procedirà al seu tancament, encara que en el cas que no sigui possible pel tipus d'activitat que presta el local - hi ha punts de votació en cinc centre d'atenció primària (CAP) i residències de ancianos--, s'advertirà a les persones identificades que han d'abandonar l'activitat.





En el cas que hi hagi persones concentrades a l'interior o l'exterior de l'edifici que impedeixin l'accés de la dotació policial o no permetin que aquesta pugui dur a terme accions d'identificació i comprovació, ho comunicaran a la sala de comandament i ho faran constar en acta, puntualitzant si hi ha persones vulnerables.





En qualsevol cas, serà la sala de coordinació regional la que decidirà si s'activen més recursos de seguretat ciutadana, mediació i si cal demanarà collaboració a la policia local.





Si els recursos no són suficients, es comunicarà al centre de coordinació central perquè valori si cal enviar efectius d'ordre públic, diu el document policial.





QUAN OBRIN LES ESCOLES





Un cop s'obrin els collegis electorals, una dotació uniformada es collocarà en l'accés del local per impedir la seva obertura, i si quan arribi la patrulla hi ha gent dins, es comprovarà que estan preparant el referèndum, s'identificarà a les persones presents, es requisarà el material i es les desallotjarà.





En la mateixa línia que l'actuació prevista per abans de les 6 hores, es procedirà a tancar els locals una vegada buits i sense material per al referèndum i si el tipus d'espai no permet el seu tancament perquè conté altres serveis públics, s'avisarà a les persones que no poden seguir preparant la votació.





En el cas que hi hagi persones concentrades que impedeixin que la policia entri o pugui tancar el punt de votació, s'elevarà a les sales de comandament que seran les que decidiran si envien efectius antiavalots.





Aquest criteri es mantindrà si, al llarg del dia, en un collegi vigilat per la policia, la presència massiva de persones pot desbordar els agents que custodien la porta i obrir l'escola.





Segons el document, arribat el cas que es despleguin efectius d'ordre públic en un determinat centre de votació, i davant la impossibilitat de treure a les persones d'un local, es farà una línia d'entrada per impedir que accedeixi ningú més, deixant sortir a les persones que estiguin a l'interior quan ho desitgin.





LIMITEN L'ÚS DE LA FORÇA





El major ha ordenat limitar l'ús de la força durant la jornada de diumenge davant les persones que puguin exercir resistència passiva i que, davant d'aquestes conductes, no s'usi la porra policial.





Trapero demana que totes les actuacions es regeixin pels principis bàsics de congruència, proporcionalitat i oportunitat, i haurà d'imperar "la contenció i la mediació de cara a contribuir a facilitar el manteniment de la pau social i la convivència".





PASSADÍS D'ACCÉS DE LA POLICIA





El màxim responsable operatiu de Mossos ordena que en situacions de resistència passiva no es podrà anar més enllà d'acompanyar les persones fins a l'exterior del centre o per permetre obrir un passadís que deixi accedir a la policia per fer les comprovacions i accions ordenades pel acte judicial.





"En cap cas es farà servir la defensa policial, extensible, o altres elements de naturalesa similar per dur a terme aquestes accions", prossegueix.





No obstant, en cas d'agressions a tercers oa la pròpia policial es podrà actuar per evitar-les, però limitant l'acció als protagonistes d'aquestes agressions "i mai de manera generalitzada".









PRIMERS REGISTRES





Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat la tarda d'aquest divendres 29 de setembre a diferents punts de votació a la ciutat de Barcelona per tal de notificar de la prohibició de dur a terme activitats relacionades amb el referèndum i passar part de les accions que tenen lloc.





Un dels primers centres a què han acudit els agents ha estat el de l'Escola Collasso i Gil, al barri del Raval, on han arribat a un acord amb la direcció del centre per tancar portes a partir de les 17 hores, coincidint amb el final de les classes.









Des d'aquest moment, autoritzaven sortir, però no entrar a l'immoble, han explicat membres de l'Associació de Veïns del Sortidor i un professor.









Veïns s'han acostat a un collegi del Raval davant la presència dels Mossos.





Han assegurat que els Mossos d'Esquadra no han arribat a entrar al centre --en l'interior no hi ha cap concentrado-- i passades les 18 hores una parella d'agents es trobava amb un vehicle a l'altra banda del carrer.





Un grup de 80 veïns estan concentrats a les portes tancades de l'edifici, al número 101 del carrer Sant Pau, i una trentena estan bloquejats al pati exterior, entre l'immoble i la reixa exterior, que han de saltar per sortir.





Desenes de veïns del Raval han entrat a l'IES Miquel Tarradell, al carrer Àngels, alguns convocats pel Comitè de Defensa del Referèndum de la zona, altres individuals i altres de ANC i Òmnium, amb la intenció de pernoctar a l'interior del centre i "assegurar" que podran votar diumenge a la seu electoral.





La direcció ha explicat que tenia intenció de tancar les installacions després que, entre setmana, es personessin agents dels Mossos d'Esquadra i s'identifiquessin al director, a qui també li van preguntar si tenia material per al referèndum.





També va rebre una carta del delegat del Govern, Enric Millo, en la que els avisava que no podia realitzar-se, i han lamentat sentir-se "amenaçats" per trobar-se enmig d'un conflicte polític.









Després de conversar amb el director, els veïns han decidit quedar-se dins del centre, que els deixarà un lavabo obert però no les claus, i sobre les 19.20 hores han iniciat una reunió per organitzar activitats i la logística per impedir el tancament amb "una resistència fermament pacífica ".









OMPLEN ELS CENTRES D'ACTIVITATS





Centenars de persones han aconseguit impedir el tancament de centres cívics, escoles i punts electorals amb l'organització de jornades de portes obertes i activitats lúdiques i culturals que pretenen allargar tot el cap de setmana, incloent l'opció de passar la nit per mantenir obertes les portes fins diumenge, ha informat la plataforma Escoles Obertes.





La iniciativa, que ja compta amb 60.000 voluntaris inscrits, ha cridat a la comunitat a concentrar-se en les escoles a partir de les 17 hores per impedir el tancament dels centres.