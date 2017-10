Europa es mostra ferma en la defensa de la Constitució davant el desafiament independentista

Malgrat les queixes dels independentistes, Europa segueix pronunciant davant la convocatòria del referèndum il·legal de l'1 d'octubre i el missatge és unànime: estan compromesos en la defensa de la Constitució. Des dels presidents de diversos països fins al propi líder del Parlament Europeu així ho han dit.





El president de França, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, han traslladat el seu suport al Govern en la defensa de la Carta Magna davant el desafiament independentista a Catalunya, en contactes informals amb la delegació espanyola en la cimera europea de Tallin ( Estònia), segons han informat fonts diplomàtiques.





"Des Macron fins Merkel i altres caps d'Estat i de Govern han expressat el suport al president del Govern en la seva defensa de la Constitució i de l'estat de dret", han detallat les fonts.





Els líders europeus es reuneixen des de la nit del dijous 28 de setembre a Tallin per avançar en la reflexió sobre el futur d'Europa, en el marc d'una cimera informal a la qual no ha acudit el president del Govern, Mariano Rajoy, que ha anul·lat la seva presència per la situació política a Espanya.





La Unió Europea segueix amb "molta preocupació" el desenvolupament del desafiament independentista, però considera que és un assumpte "intern" d'Espanya en el que no ha de ficar-, més enllà de reiterar el seu ple respecte a l'ordre constitucional i marc legal del país.





PER UNA EUROPA UNIDA





"No estic espantat, però estic preocupat. És un tema que ens està afectant a tots i personalment crec que Rajoy ha fet i fa una feina excel·lent", ha declarat a la premsa el president de Romania, Klaus Werner, preguntat Talín per aquesta crisi.





Werner ha afegit que és "molt important" que Europa es mantingui unida i que "no ajuda a ningú que parts de la UE deixin la Unió amb referèndums d'aquest tipus".





"El que està clar és que nosaltres, com a països de la Unió Europea, respectem a casa nostra ia la casa dels altres les lleis de cada país", ha declarat, per la seva banda, el primer ministre italià, Paolo Gentiloni.





Un respecte, ha afegit, que respon també a la voluntat de no "entrometernos en la dinàmica interna" d'Espanya i en línia amb les "lleis vigents" del país.





El primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel, ha estat un altre dels mandataris que ha apel·lat al respecte de l'ordre constitucional i marc jurídic a Espanya.





"Hi ha una llei i una Constitució a Espanya i han de ser respectades", ha dit, per a més tard advocar pel diàleg i advertir que "no és acceptable" que el Govern català aposti per un referèndum que contravé les lleis.





"No és fàcil, és (un assumpte) sensible. Els desitgem que es mantinguin forts", ha considerat la presidenta de Lituània, Dalia Grybauskaite, a l'arribar a la cimera de Tallin.





JUNCKER: RESPECTE A L'ESTAT DE DRET





El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha subrayadoel compromís de la UE amb el "respecte a l'Estat de dret" a Espanya davant el desafiament independentista de Catalunya, si bé ha eludit la pregunta de si Brussel·les segueix amb preocupació el que pugui succeir diumenge.





"Estem molt compromesos amb el respecte de l'Estat de dret, el TC espanyol ha dictat una sentència, el parlament espanyol ha pres una decisió. Aquí ens quedem", ha respost en una roda de premsa a Tallin (Estònia).





Juncker ha avisat que la crisi política a Catalunya no ha estat abordada pels caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea en la cimera informal que han mantingut a la capital estoniana, amb l'absència del president del Govern, Mariano Rajoy.





A més ha reiterat que la posició de l'Executiu comunitari es manté inalterable des de 2004, quan el llavors president de la Comissió, Romano Prodi, va marcar la línia que han seguit els seus successors, Jose Manuel Durao Barroso i el mateix Juncker.