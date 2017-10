Una regidora del PSC, agredida per un defensor del referèndum

Una regidor del PSC a l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) va ser agredida per un home contrari al posicionament dels socialistes sobre el referèndum de diumenge 1 d'octubre.





Segons han informat fonts socialistes, la regidora va ser agredida al terme municipal de les Masies de Voltregà i ja ha denunciat els fets davant els Mossos d'Esquadra.





El municipi de Sant Hipòlit de Voltregà està governat pel PSC i l'alcalde, Xavier Vilamala, va acompanyar a la regidora agredida a denunciar els fets.





El PSC és contrari a la celebració d'un referèndum unilateral i il·legal i defensa una solució pactada que millori l'autogovern català: en els últims dies, diversos dels seus 122 alcaldes han patit amenaces i algunes de les seves seus han estat atacades.





Els socialistes estan denunciant els fets i destaquen que no es amedrentarán: seguiran defensant la legalitat --els municipis en els que governen no cediran locals municipals per a la votació-- i denunciaran qualsevol agressió.