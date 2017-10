Comerços de Barcelona decideixen tancar l'1-O davant el temor de manifestacions

El petit comerç, el Corte Inglés i Grup Inditex, que inclou marques com Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti i Stradivarius, han decidit no obrir aquest diumenge a Barcelona, coincidint amb la celebració del referèndum sobre la independència de Catalunya.





El president de RetailCat, Joan Carles Calbet, ha explicat que ha recomanat als seus 32.000 comerços adherits no obrir aquest diumenge perquè no serà un dia rendible pel que fa a facturació.





"El clima d'incertesa, la presència de la policia al carrer, les manifestacions pacífiques que segurament es donaran el diumenge ... Creiem que no serà una bona jornada des del punt de vista de les vendes perquè és un dia en què la gent estarà per altres coses i no per comprar ", ha explicat Calbet.





L'1 d'octubre és un dels diumenges de lliure obertura per als establiments comercials inclosos dins dels barris de gran afluència turística de la ciutat de Barcelona.





Per això, l'entitat va enviar dimarts una carta a l'Ajuntament de Barcelona demanant que es canviés aquest dia per un altre diumenge abans de finalitzar l'any, i va proposar el 15 d'octubre.





"L'Ajuntament finalment ens va contestar que resultava molt complicat canviar el dia perquè requeria passar pel ple i comptar amb consens, de manera que no hi havia temps suficient", ha indicat Calbet, que ha augurat que la gran part del petit comerç no obrirà perquè serà un dia molt fluix en vendes.





RetailCat no és l'únic que pensa així, ja que el Corte Inglés també s'ha sumat al tancament: "La gran majoria del comerç no obrirà i nosaltres ens sumem a aquesta majoria", han explicat fonts dels grans magatzems.





El gegant Inditex també ha optat per no aixecar les persianes de les seves botigues el diumenge, mentre que Mango està analitzant la situació i valorant si obre establiments en funció de la zona i dels centres comercials en els quals estan ubicats.