Colau planteja prohibir l'obertura de nous locals d'oci nocturn i turístics a Ciutat Vella

L'executiu d'Ada Colau ha aprovat inicialment en comissió de Govern el nou pla d'usos de Ciutat Vella, que preveu prohibir l'obertura de nous establiments d'oci nocturn i els destinats a activitats turístiques, així com condicionar els de lloguer de vehicles de mobilitat personal .





La proposta de planejament divideix les activitats entre diürnes i nocturnes i tracta tot el districte com una única zona --abans estava dividit en varias--, en la qual es podran obrir locals en funció de la densitat d'activitats, l'ample viari, la superfície màxima i la vulnerabilitat dels edificis.





En concret, el document --que passa a exposició pública-- planteja que no es puguin obrir més locals vinculats al lleure nocturn, com discoteques i sales de festes; relacionats amb el joc i atraccions, com bingos, casinos i sales recreatives, i audiovisuals, com locutoris i 'karaokes'.





Proposa que no es puguin obrir més establiments de serveis turístics, com magatzems d'equipatges, punts de venda de tiquets i d'informació turística; i que els de lloguer i venda de vehicles només podran situar-se en finques situades en els recorreguts permesos i amb una superfície destinada a l'aparcament al seu interior, per evitar que ho facin a la via pública.





Després de l'aprovació inicial, el nou pla especial urbanístic d'activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats del districte passa a un període d'exposició pública fins al 4 de desembre, i després s'iniciarà el procés de negociació política.





CONDICIONS MÉS RESTRICTIVES





Les activitats amb impacte nocturn tindran condicions més restrictives per garantir el descans veïnal i la convivència, mentre que les diürnes --deportivas, culturals, socials i tipologies de venda de aliments-- les tindran més flexibles, per fomentar activitats culturals, espectacles sense impacte acústic --com cinemes i teatros-- i el comerç de proximitat.





Al contrari que en els plans d'usos anteriors, no es té en compte el nombre d'establiments d'una mateixa activitat, sinó que es marquen condicions basades en la densitat, la superfície màxima, l'ample viari i la vulnerabilitat del parc edificat.





Els objectius del planejament inclouen millorar l'equilibri entre les necessitats dels residents i el manteniment de l'activitat comercial; augmentar la precisió en la regulació dels establiments, treballant "parcel·la a parcel·la i edifici a edifici", i restringir activitats quan la seva concentració perjudiqui la barreja d'usos.





Ciutat Vella compta actualment amb 2.191 llicències de pública concurrència --sense incloure les d'hotels, no regulats en el document--, de les quals el 41,15% són de restauració; el 27,92%, d'allotjament, i el 17,7%, de venda de productes alimentaris.





El procés per redactar el nou pla d'usos va començar el 14 d'octubre de l'any passat amb la suspensió de llicències a tot el districte --excepte la zona portuària i activitats a l'entorn de la Rambla, no regulades en el pla--, que s'ampliarà fins a l'aprovació definitiva de la regulació o fins a octubre de 2018.





ORDENACIÓ DE TERRASSES





A més, la comissió de Govern ha aprovat les ordenacions singulars de terrasses de cinc punts del districte: la plaça Sant Pere; la de la Barceloneta; la de Olles i el carrer Rere Palau; carrer Recasens, i el carrer Consolat de Mar.





A la plaça Sant Pere, es repartiran en dos grups de sis taules; a la Barceloneta, en dos blocs de vuit taules; en Olles i Rere Palau, en tres agrupacions d'una banda i en 12 taules en parelles per l'altre; a Requesens, en dos grups de dues taules, i al Consolat de Mar, en un de quatre i un altre de dos.