Governs estrangers aconsellen precaució en les seves visites a Catalunya per les manifestacions de l'1-O

Diversos governs estrangers, així com ambaixades i consolats a Barcelona, estan aconsellant als seus nacionals precaució en les seves visites a Catalunya, en particular per les manifestacions de partidaris del referèndum independentista, ja que consideren que encara que siguin pacífiques mai pot descartar-se una escalada de confrontació.





"Les manifestacions poden continuar a Catalunya les primeres setmanes d'octubre", escriu el consolat dels Estats Unit s a Barcelona, que avisa que "fins i tot manifestacions que pretenen ser pacífiques poden convertir-se en bel·ligerants i arribar a la violència". Per això, aconsella mantenir-se lluny de les àrees afectades i tenir precaució a l'hotel.





Per la seva banda, el Foreign Office britànic fa idèntica advertència i afegeix que les manifestacions poden produir-se amb poc o cap avís. Tant el Govern britànic com el francès constaten que les concentracions poden afectar els transports públics. París recomana mantenir-se allunyat de les multituds i seguir les recomanacions de les autoritats espanyoles.





"S'aconsella als viatgers que segueixin els mitjans de comunicació locals, evitin grans multituds en aquest moment i segueixin estrictament les instruccions de les forces de seguretat", diu el Ministeri d'Exteriors alemany.