Escoles i centres cívics ocupats per "protegir-los" com a seus electorals per al referèndum il·legal

Escola Jaume I de Barcelona.





Escoles i centres cívics s'han convertit en les últimes hores a Catalunya en seus improvisades de tallers i activitats infinites amb l'objectiu no ocult de mantenir-los oberts fins diumenge i acollir algun dels 2.315 col·legis electorals del referèndum, convocat pel Govern i suspès per el Tribunal Constitucional.





Els Mossos d'Esquadra han començat a visitar alguns d'aquests centres per notificar als concentrats que hauran desallotjar abans de les 06:00 hores de l'1 d'octubre.





PERDIGONADES A MANLLEU





Les ocupacions d'aquests col·legis o centres públics s'estan desenvolupant, fins ara, sense incidents greus, tot i que a la localitat barcelonina de Manlleu tres persones que es trobaven a l'exterior del col·legi Puig-Agut, que es preveu utilitzar com a centre de votació, han resultat ferides lleument en rebre perdigonades disparades per un desconegut, segons ha confirmat a Efe la Policia Local.





En molts d'aquests col·legis, són pares els que han ocupat els centres educatius dels seus fills, acompanyats dels menors, segons publiquen a les xarxes socials i, per exemple, així ha ocorregut en el col·legi Diputació de Barcelona.





L'escena s'ha repetit en diverses poblacions catalanes, on partidaris del referèndum s'han presentat aquesta tarda a les portes de col·legis, biblioteques o centres cívics o d'entitats de diversa índole per aprendre a ballar sardanes, fer cursos de ganxet o jugar al parxís, alguns d'ells proveïts amb sacs de dormir o tendes de campanya.





A més d'aquestes ocupacions, al districte barceloní de Gràcia, un grup de persones han recorregut els seus cèntrics carrers empaperant les parets amb propaganda de l'1-O i pintant les calçades amb lemes convidant a votar, una acció que ha estat rebuda amb aplaudiments per alguns dels transeünts.





Dels 2.315 punts de votació previstos pel Govern a tot Catalunya, 207 es troben a la ciutat de Barcelona, 824 a la resta de la demarcació de Barcelona, 287 a les comarques de la Catalunya Central, 218 al Camp de Tarragona, 203 a Lleida, 99 a les Terres de l'Ebre, 384 a les comarques de Girona i 93 a l'Alt Pirineu i Aran.





Per dur a terme aquests actes a les escoles, es va crear la plataforma Escoles Obertes, impulsada per entitats educatives com a mostra de rebuig al precinte de centres escolars per l'1-O, que el passat dia 28 va assegurar comptar ja amb més de 40.000 persones inscrites .