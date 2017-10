El seu ull esquerre va començar a traspuar líquid morat





Una jove de Canadà ha volgut advertir a altres persones comptant el seu cas: un tatuatge de ull barroer pot deixar-la completament cega.





Segons informa 'CBS Miami', Catt Gallinger, de 24 anys (Ottawa, Canadà) va decidir fer-se un tatuatge de escleròtica fa unes quatre setmanes. El procediment canvia el color de la part blanca dels ulls.





Però alguna cosa va sortir malament. Setmanes després del tatuatge, el seu ull va començar a traspuar un líquid morat.









"Tal com està, tant els metges com el cirurgià m'han advertit que la meva visió no millorarà. O s'anirà completament o es quedarà borrosa", ha dit Gallinger en un missatge de Facebook.





Gallinger relata al medi britànic 'The Sun' que es va fer el tattoo per "sentir-me més còmoda amb el meu cos".





Quan el tint porpra començar a traspuar, va acudir a un hospital.





Les fotos que Gallinger ha compartit a Facebook mostren com el seu ull esquerre va reaccionant a les gotes antibiòtiques que li han receptat. Algunes imatges mostren l'ull inflat i tancat. En altres, s'aprecia com el blanc de del seu ull està inflat i morat.









Segons 'The Sun', els cirurgians li han dit que la seva escleròtica es va desprendre causa de la grandària de l'agulla utilitzada, la profunditat i la quantitat de tinta injectada.





Els metges també estan preocupats que l'equip no estigués esterilitzat i que hi hagués una infecció deguda a l'excés de tinta.





"A partir ara, no em queden ganes de tornar a tatuar-me", ha escrit Gallinger en una actualització del seu mur de Facebook.





Gallinger vol fer un advertiment per a altres persones que estiguin pensant en fer-se aquest tipus de tatuatge.





"No es fixin només en el tatuador i la seva cartera, parlin també amb alguns dels seus clients, parlin amb altres tatuadors i recullin diferents experiències abans de fer-ho".