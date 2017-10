La Guàrdia Civil comprova la suspensió de serveis informàtics en el Centre de Telecomunicacions

Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la informació (CTTI) de la Generalitat.





Una dotzena d'agents de la Guàrdia Civil continua en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI) per comprovar que s'està complint el requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de bloquejar i suspendre serveis informàtics susceptibles de ser utilitzats aquest 1-O, han informat fonts del CTTI.





Al llarg del matí d'aquest dissabte han entrat tres vehicles sense retolar amb agents de la Guàrdia Civil per dur a terme les tasques de verificació i valoració dels sistemes informàtics.





L'acte de la magistrada Mercedes Armas requereix al CTTI que suspengui el servei de 29 serveis informàtics que poden servir per la celebració del referèndum i al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) detectar els "punts de votació electrònica en els diferents collegis electorals definits per l'organització del referèndum, així com altres dispositius susceptibles de rebre comunicacions referents a aquesta convocatòria".





L'actuació de la Guàrdia Civil es deu a que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha requerit al Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la informació (CTTI) de la Generalitat que suspengui el servei de 29 serveis informàtics susceptibles de ser utilitzats per a l'1-O. Això impedeix l'accés a censos i la gestió del vot electrònic.





Un acte recollit de la magistrada Mercedes Armas ordena impedir l'extracció o inserció de dades perquè aquests no puguin traslladar-se a cap altra aplicació. Entre aquests serveis que s'han demanat suspendre figuren el cens de discapacitats, l'aplicació de consulta de càrrecs electes (Municat), registres d'actes electorals, el nou sistema de gestió d'eleccions sindicals i el registre de catalans a l'exterior, entre d'altres.





La jutge ha requerit impedir l'extracció o inserció de les dades que puguin albergar aquestes aplicacions, "evitant que poguessin ser traslladades a qualsevol altra aplicació o servei per donar-li ús".





Armas ha detallat que l'ordre emesa a l'Cesicat, de detecció de punts de votació electrònica, està fixada fins a les 00.00 hores del 3 d'octubre.