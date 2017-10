El creador de "Espanya ens roba" considera el referèndum il·legal de l'1-O més patètic que el 9-N

Alfons López Tena, notari i exdiputat al Parlament. Foto: David Brunat





El notari i exdiputat del Parlament, Alfons López Tena, assenyala que alguns membres del Govern manifesten en privat estar farts de seguir les instruccions d'una comissió a l'ombra dirigida per Artur Mas i revela que la veritable intenció de l'executiu català no és la declaració de independència sinó més aviat assegurar-se el control de les institucions.





Fundador del partit Solidaritat per la Independència (SI), ex membre de CiU i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), López Tena és un dels més grans flagells del 'procés' i del referèndum de l'1 d'octubre.





En una entrevista que publica aquest dissabte el diari digital 'El Confidencial', López Tena sentència que l'1-O "serà com el 9-N però més patètic. Perquè és la segona vegada que són incapaços de fer un referèndum. El 2012 van prometre que en aquesta legislatura s'organitzarien un referèndum amb o sense acord amb el Govern. I quan va arribar l'hora de la veritat en 2014 van fer una 'botifarrada'. Ara ho han promès de nou. Una cosa que no estava al programa electoral i a més impulsat per Carles Puigdemont, que ni tan sols va ser candidat. I han tornat a fracassar. A sant de què proposen una cosa que saben que seran incapaços de fer?".





L'AMBIGÜITAT DEL 'PROCÉS'





En l'entrevista, López Tena denuncia, també, que aquesta insistència pel que fa a la independència "és rendible electoralment per Convergència i ERC. Per això en diuen 'el procés', que de tan ambigu un no sap què és. La finalitat d'aquest 'procés' mai ha estat asssolir la independència, sinó obtenir concessions de l'Estat un cop van veure fracassar el pacte que suposava el nou Estatut. Amenaçar amb la independència no és més que un bluf per aconseguir els seus objectius".





Pel que fa al referèndum en si, López Tena considera que "la Llei del Referèndum ho fa pivotar tot sobre la Sindicatura Electoral. La formació del cens, els sortejos, les notificacions, les incidències i després el recompte i proclamació de resultats. Però aquesta sindicatura està dimitida. Per tant no hi ha la més mínima garantia pel que fa a res ". I afegeix que l'1-O no serà més que "una barbacoa".





L'exdiputat independentista assegura que Puigdemont no de declarar la independència per tractar-se d'un bluf que no funcionarà: "Perquè un bluf funcioni l'altra part ha de creure aquest fanal. Si no s'ho creu, t'ho veu i perds. I el Govern espanyol mai se l'ha cregut. Per això ha sortit aquests dies el propi Junqueras a dir per darrere 'no passa res, això ho podem reconduir'. Reconduir una vegada Junqueras sigui president de la Generalitat, naturalment. Com va fer Mas amb l'Estatut en el seu moment. I què passa quan jugues de bluf? Doncs que has d'anar pujant l'aposta per fer-ho creïble. I arriba un moment, que és aquest diumenge, en què cal triar entre dues coses: o quedar com un pallasso o quedar com un màrtir. I han triat quedar com a màrtirs. Això ja ho tenen assegurat, per tant per què van a declarar res".





López Tena tampoc contempla que el fracàs de l'1-O pugui generar frustració: "L'electorat que segueix les consignes de ANC i Òmnium i vota a PDeCAT, ERC o CUP acatarà el que calgui. Igual que va acatar el fiasco de 2014 i les plebiscitàries de 2015. Oi que portar dos anys tractant de fer el referèndum del 9-N i no fer-ho no va inflamar res i la gent estava encantada? I després, un any després, amb les eleccions de 2015, li van dir a la gent que abans de 18 mesos al Parlament proclamaria la independència. Les van guanyar i no ho van fer. I la gent encantada. I després en 2016 van dir 'no, no, és que ara farem un referèndum dins de tants mesos'. Aquest referèndum ja ha arribat i una altra vegada no ho han pogut fer. Però com sempre poden dir que la culpa la té un altre, cap problema".





EL DIA DESPRÉS





Tot i això, i donat el grau de desafiament al Govern central, López Tena vaticina que, a partir del dia 2, la situació "es planteja en termes de càstig, de persecució penal a aquells que han estat responsables de desobeir reiteradament al Tribunal constitucional, al TSJC, al jutge ordinari, etcètera, Amb la qual cosa serà com tornar als anys 70, allò que a Joan Tardà (ERC) li posa tan content perquè és com si tornés a la seva joventut per poder cantar 'amnistia i llibertat' i manifestar-se demanant indults i dir 'recuperarem l'autonomia!'. Perquè clar, el resultat de tot això és que el règim autonòmic desapareix. 'El que m'has tret torna-m'ho!' diran a partir de dilluns".





En relació a unes pròximes eleccions anticipades manifesta: "Si és que això és tot 'repe'. És el dia de la marmota. Ara vindran de nou amb la mateixa història. Que si PDeCAT i ERC van junts o no, que si fem una llista unitària encapçalada per la societat civil, o una llista amb màrtirs i inhabilitats perquè la prohibeixin i poder dir 'mira que dolents són els espanyols' i més del mateix. El problema, quan tu jugues de bluf i l'altre et veu el bluf, és que no et quedes igual. Has perdut la partida. I a partir de dilluns vénen dues coses: una, els judicis, les sancions econòmiques, penes de presó i inhabilitacions els responsables. I dos, perquè això no torni a passar, perquè portem ja tres vegades seguides i ja està bé d'aquesta broma, passarà el mateix que al País Basc amb vuit anys de diferència. Es provocarà un canvi de dinàmica política igual que allà, on el de l'Estat lliure associat, la sobirania compartida i tot el pla Ibarretxe va quedar apartat. Després les següents eleccions les va guanyar el PNB i aquí pau i després glòria".





ARTUR MAS, ALGUNA COSA MÉS QUE UNA OMBRA





Pel que fa al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, López Tena considera que "és algú col·locat per Artur Mas perquè ell pugui seguir manant. Mas no ha desaparegut de l'escena pública catalana ni vol desaparèixer. En l'última crisi de Govern a algun dels nous consellers els van rebre Mas i Puigdemont i junts els oferien els càrrecs. I com aquest més exemples. Aquests mesos el Govern ha funcionat sota una comissió a l'ombra presidida per Mas, amb David Madí, Xavier Vendrell, Joan Puigcercós i Oriol Soler. Hi ha consellers que estan farts d'haver d'executar polítiques que no comparteixen, que es debaten fora del Govern ia ells se'ls donen les instruccions. Polítiques arriscades en què com a conseller no tens veu ni vot. És greu".





'SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA'





També es refereix a la desaparició de la seva formació política Solidaritat per la Independència (SI), per dir "que la independència només es pot plantejar sense l'acord amb l'Estat, perquè mai ho vas a tenir". I d'aquí el seu enfrontament amb ERC i PDeCAT: "Els vaig criticar des del primer dia en que van plantejar la independència com un acord amb l'Estat i amb la UE com fada padrina. Les independències s'aconsegueixen sense acords i això obliga a fer una sèrie de coses difícils, arriscades i sense cap garantia de guanyar. Davant d'això que plantejàvem en SI van aparèixer Convergència, ERC i la CUP dient 'però si no hi ha cap problema, si això és molt fàcil. Si ens agafem de la mà, vam somriure i ens vam presentar al món com els més guais llavors no tindran més remei que donar-nos la independecia pel bones persones que som i el que vam somriure'. Així clar que la gent els va votar. Doncs ara declara la independència cogiéndote de la mà i somrient si pots. Aquesta és la raó per la que el meu partit es va quedar fora del Parlament".





López Tena tampoc té cap esperança de viure en una Catalunya independent: "Per aquesta raó em vaig baixar de la política. La mentalitat catalana que s'ha generat serveix per resistir, per mantenir-se dins d'un Estat que no és el mateix, però en absolut serveix per aconseguir la independència. En tot cas serveix per cohesionar. I el vaig veure clarament com a fenomen social amb el fracàs del 'no vull pagar' - 'no vull pagar' - dels peatges. Els catalans, quan pretenen un objectiu, no pretenen la independència o que els peatges ja amortitzats siguin gratuïts. El que volen és manifestar-se per dir que són els bons, els que tenen raó, la 'bona gent' com els defineix Junqueras contínuament. No volen un resultat. Això ho resumeix una expressió que li vaig robar a una altra persona: els catalans volen la independència, però no la volen".