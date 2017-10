El Grup Prisa es proposa una reducció de capital de 160 milions per compensar pèrdues

Seu del Grup Prisa.





En la junta general d'accionistes que se celebra aquest dissabte, el Grup Prisa proposarà als seus accionistes reduir el seu capital social en una mica més de 160 milions d'euros amb la finalitat de compensar pèrdues i incrementar la reserva legal de la societat.





El grup de comunicació ha explicat que reduirà el seu capital social en 154.320.000 d'euros mitjançant la disminució del valor nominal de les accions de la societat, que passaran de 1,97 euros a 1,03 euros per títol, per compensar pèrdues en base al balanç tancat a 31 d'agost de 2017, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Així mateix, Prisa proposarà reduir el seu capital social en més 7.050.000 d'euros mitjançant la disminució del valor nominal de les accions de la societat de 0,09 euros, fins als 0,94 euros per acció, per tal d'incrementar la reserva legal.





Entre els punts de l'ordre del dia també figura una compensació de pèrdues amb càrrec a reserves voluntàries per import de més de 1,5 milions d'euros i, a la reserva legal, per import de més 5,3 milions d'euros, així com la alienació de la seva filial Vertix SGPS, a través de la qual controla Media Capital.





A més, el consell d'administració celebrat aquest divendres ha procedit al nomenament del conseller delegat, Manuel Mirat Santiago, com a vocal de la comissió delegada i del comitè de transformació tecnològica, un punt que haurà de ser ratificat en la junta extraordinària.





El Grup Prisa va tancar el primer semestre del 2017 amb un benefici de 13,9 milions d'euros, el que implica una "millora significativa dels marges", segons el grup, que malgrat això adverteix que continua fent esforços per "equilibrar la seva balança". De fet, recorda que el consell d'administració del grup ha acceptat l'oferta vinculant de Altice per a la compra de Media Capital per 440 milions d'euros.