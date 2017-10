Òmnium i ANC consideren que serà un "èxit desborant" arribar al milió de vots

Jordi Cuixart, d'Òmnium, i Jordi Sánchez, de ANC.





El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha afirmat que arribar al milió de participants en el referèndum de l'1-O seria un "èxit desbordant" després de la bel·ligerància del Govern espanyol per evitar la seva celebració. En aquest sentit, Crida per la Democràcia busca la imatge de cues gegants davant els punts de votació tancats.





En una roda de premsa aquest dissabte al costat del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Sànchez ha dit que l'estat de setge aplicat per l'Executiu del PP pot provocar una pressió que faci "difícil una alta participació".





"Volem que participi com més gent millor", ha subratllat, i ha assegurat que les entitats sobiranistes treballaran per superar aquesta xifra, i, també ha dit que encara creuen en el diàleg entre la Generalitat i el Govern.





"El mandat que surtin de les urnes és el que s'haurà de ponderar des del Govern i el Parlament per veure com es concreta", ha explicat Sànchez, tot i que ha preferit deixar les valoracions del referèndum fins a la nit d'aquest diumenge.





Ha insistit que "és una heroïcitat" haver arribat a l'1-O i que cada vot és una victòria i un acte de dignitat de tots els catalans, i ha dit que, en el moment de valorar la participació, s'hauran de tenir en compte les condicions en què s'ha celebrat.





CUES GEGANTS





En aquest sentit, Crida per la Democràcia, la plataforma impulsada per entitats com Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), està difonent a través d'WhatsApp i altres sistemes de missatgeria "instruccions oficials" per a organitzar les cues als col·legis electorals durant la celebració demà diumenge del referèndum convocat pel Govern i suspès pel Tribunal Constitucional.





El principal objectiu és oferir una imatge de "cues gegants" durant tot el dia i reclamen evitar la violència. Així mateix, rebutgen que es pugui votar "fora del recinte oficial". "No organitzarem una votació alternativa", recalquen. I en cas que no s'aconsegueixi entrar als locals electorals, insten a quedar-se a la porta "fent cua" amb la papereta a la mà.





D'altra banda, Òmnium ha difós a Twitter un vídeo en què, a més d'aquestes instruccions, demana als ciutadans estar davant dels col·legis a les 5 del matí i, si poden, que es quedin a dormir aquesta nit allà per evitar el precinte.