Unes 15.000 persones es manifesten contra el referèndum il·legal a la Plaça de Sant Jaume

Manifestants contra el referèndum il·legal.





Unes 15.000 persones,s'han concentrat aquest dissabte a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona convocats per la Fundació Denaes per defensar la unitat d'Espanya i en contra del referèndum il·legal d'autodeterminació convocat aquest diumenge.





Els assistents han corejat càntics com 'Catalunya és Espanya', 'Som catalans i espanyols', 'No votarem' o 'Puigdemont a la presó' entre d'altres consignes.





Durant la concentració s'ha viscut algun moment de tensió quan un ciutadà ha creuat la plaça clamant 'Votarem' i ha estat increpat per diverses assistents, de manera que diversos agents han hagut de acompanyar-fora de la plaça per evitar incidents.