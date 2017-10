La Generalitat estaria elaborant llistes negres i preparant una purga a tots els àmbits socials

Consellers, parlamentaris i alcaldes independentistes a la Plaça de Sant Jaume.





Segons revela aquest dissabte 'OK Diario', la Generalitat estaria recopilant de manera il·legal i des de fa temps dades d'identificació ideològica de la població a Catalunya per preparar una espècie de purga en diferents sectors professionals i socials.





Així, professors, periodistes, juristes, jutges, economistes i fins simplement pares contraris al 'Procés' independentista estan literalment marcats. El diari digital assegura que "la Generalitat pretén carregar contra ells en el seu desenvolupament laboral o professional o empresarial".





Segons relata 'OK Diario', "l'últim capítol d'aquest marcat sistemàtic ha arribat aquest mateix dimecres. Un mail enviat des de la Conselleria d'Educació de la Generalitat demanava a tots els directors de col·legis i instituts que responguessin sobre si es comprometien o no a obrir els seus centres educatius per a permetre la celebració il·legal del referèndum de l'1-O. Havien de donar el seu nom, càrrec i DNI. Les respostes es dirigien directament a un correu electrònic de la Generalitat on han quedat degudament guardats".





UNA PRÀCTICA PROHIBIDA





El reportatge indica que es tracta, simplement, d'un capítol més d ' "una llarga llista de procediments de marcat ideològic de la població catalana. Una pràctica prohibida per la legislació espanyola, que la Generalitat desenvolupa amb total impunitat. I una pràctica que ha inclòs ja a tot tipus de professionals".





Els periodistes tampoc s'han escapat d'aquest singular procediment. "En els últims anys han estat sistemàticament marcats per les seves opinions en tertúlies, pel seu acatament de les ordres dels departaments de premsa de la Generalitat, ajuntaments i ens", segons es detalla en el text.





Així, 'OK Diario' assegura que "una d'aquestes llistes va sortir a la llum en un registre judicial que el jutge Josep Bosch va ordenar a la seu de la Fundació CatDem, dins el marc de les investigacions sobre el pagament de comissions. En la documentació confiscada va aparèixer un llistat que diferenciava a la perfecció entre els que recolzaven el 'Procés' i els que no. El document s'autodenominava com un esborrany sobre "intel·lectuals, professors, periodistes, líders d'opinió". Assenyalava als "nostres": Jordi Porta, Fèlix Martí, Jordi Argelaguet, Ferran Requejo; Xavier Sala i Martin i fins a 17 periodistes vinculats a TV3, 'Avui', 'La Vanguardia' i 'Vilaweb'. Després hi havia "els que no saben on són", després "els altres però dialogue". I, per fi, s'arribava a "els altres, els contrincants": Victòria Camps, Francesc de Carreras o Montserrat Baras, entre d'altres".





El reportatge es refereix també al fet que "les denúncies sobre llistes negres de periodistes no han deixat d'aparèixer des de llavors. Però no es tracta de l'únic sector professional. Els departaments de comunicació de la Generalitat i de tot l'aparell administratiu separatistes no han deixat de recopilar dades de juristes que s'han declarat contraris i a favor de l'1-O; d'economistes que han assenyalat obertament la seva opinió en fòrums públics o en consultes reiterades de les pròpies institucions sobre el seu suport o no a actes separatistes als que casualment se'ls convidava. De professors universitaris, com va passar fa tan sols tres setmanes, se'ls ha demanat signar un document en les xarxes socials ".





TAMBÉ LLISTES DE PARES I VEÏNS





També la Generalitat apuntaria a "pares que en aquests instants estan havent de contestar als pamflets lliurats als seus fills a les escoles en què se'ls demana que vagin a acampades per celebrar" l'inici de curs "setmanes després d'haver-ho començat. I en què es planteja als nens un cap de setmana de futbol, cançons, berenars i cinema que, realment amaga la utilització de nens com a escuts humans amb l'única finalitat d'impedir el precinte dels centres de vot i l'actuació policial de cara a l'1-O ".





El reportatge denuncia també la identificació de veïns "perquè l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural acaben d'apel·lar a tots els ciutadans catalans perquè elaborin llistes negres recollint en cada veïnat els noms de les persones als quals no vegin anar a votar aquest diumenge" .





Així, conclou la revelació de 'OK Diario', "totes aquestes dades figuren en poder de la Generalitat i de les seves formacions satèl·lit. I tots seran utilitzades immediatament per realitzar una purga massiva laboral, professional, contractual, empresarial, educativa i fins social dels no simpatitzants del cop d'estat. Seran utilitzades si no ho evita el Govern ".