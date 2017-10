Nombroses manifestacions contra el referèndum il·legal als carrers d'arreu d'Espanya

Manifestació contra el referèndum a la Plaça de Sant Jaume.





"Tots som Espanya" o "Espanya unida mai serà vençuda" han estat alguns dels múltiples càntics de les concentracions de Madrid, Barcelona, Sevilla, Mallorca, Santander i Vitòria, entre d'altres. S'han registrat alguns incidents i moments de tensió a Madrid, Barcelona i Vitòria.





A la Plaça de Cibeles de Madrid s'han concentrat deu mil persones, segons ha confirmat la Delegació del Govern, per manifestar el seu rebuig al referèndum de Catalunya que se celebrarà aquest diumenge 1 d'octubre sota el lema 'Espanya som tots'. La manifestació ha estat convocada per la Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola (DENAES).





A la concentració s'han sentit crits de 'Visca Espanya' i altres més crítics contra el Govern de Mariano Rajoy i Carles Puigdemont. En alguns cartells es podia llegir "Puigdemont, a la presó" i "Sr. Rajoy 'Desperti! Posi ordre!".





Els manifestants han anat movent-se cap a la calçada forçant a la Policia a tallar el trànsit a la glorieta i provocant algunes retencions al passeig Del Prado. També s'ha pogut sentir en algunes ocasions el càntic "no ens enganyen, Catalunya és Espanya".





Una pancarta es solidaritzava amb els ultres condemnats per l'assalt el 2013 a la llibreria Blanquerna de Madrid, amb motiu de la Diada d'aquest any, amb el lema: "defensem Espanya, Blanquerna absolució".





Els organitzadors han destacat que es tracta d'una concentració promoguda en tots els ajuntaments espanyols, que no té tints polítics i que pretén reivindicar la igualtat i el respecte a la llei.





Al final de la convocatòria s'ha donat pas a la lectura de preceptes de la Constitució "amb els que estan d'acord totes les sensibilitats polítiques". La concentració a Cibeles ha conclòs, per part d'alguns assistents, amb el 'Cara al Sol', cantat per un grup de vint persones, la majoria d'ells joves, que al seu torn han procedit a aixecar el braç imitant la salutació franquista.





Un dels moments de tensió s'ha produït quan dos dels manifestants s'han pujat a la bastida col·locat a l'entrada de CentroCentro a col·locar la bandera d'Espanya. Tot seguit, una persona de l'Ajuntament ha pujat per demanar-los que retiressin la bandera, mentre que la resta d'assistents han victorejat als manifestants. En baixar, els manifestants han increpat els policies que els havien demanat plegar les banderes. A continuació, un altre home ha tornat a pujar a Centre Centre a col·locar una altra de les banderes, mentre la resta de persones corejaven "una altra, una altra, una altra", perquè col·loquessin una altra bandera més.





Manifestació contra el referèndum de l'1-O a la Cibeles de Madrid.





MALLORCA, SANTANDER, VITÒRIA ...





A Mallorca, més de 600 persones, segons ha informat de la Policia Nacional, s'han manifestat aquest dissabte a les 12.00 hores a la plaça de Cort amb el lema 'Espanya som tots' amb l'objectiu de rebutjar el referèndum de Catalunya.





La protesta ha estat convocada per la Fundació Nacional Cercle Balear (FNCB) i s'han corejat lemes com "viva España" o "som mallorquins i no catalans". A aquesta concentració s'han sumat molts dels assistents a la manifestació organitzada per la Plataforma en Defensa del Món Rural que ha tingut lloc hores abans a Palma.





A Santander, centenars de persones han participat aquest migdia a Santander en la concentració convocada per la Fundació Denaes a nivell nacional en defensa de la unitat d'Espanya i contra el referèndum a Catalunya.





A la concentració han onejat nombroses banderes d'Espanya i els assistents han corejat consignes com "Espanya sencera, i només una bandera", "No ens enganyen, Catalunya és Espanya", "Espanya unida mai serà vençuda", "Espanya no es ven" ..., a més de 'Viva España'.





A Vitòria, una trentena de persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament amb dues banderes d'Espanya. Enfront d'ells, separats per l'Ertzaintza, un centenar de joves, que portaven ikurriñes i "estelades", els han insultat amb crits com feixistes i han corejats consignes a favor de la independència.





En concloure la concentració de la capital alabesa s'han produït uns petits incidents, en els quals han estat identificats quatre joves per part de la policia autonòmica.





I TAMBÉ A BARCELONA





Unes 5.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat la tarda d'aquest dissabte als carrers de Barcelona a favor de la unitat d'Espanya i contra la celebració del referèndum d'independència convocat per aquest diumenge a Catalunya.





La concentració ha estat convocada per les entitats D'Espanya i Catalans, Espanyols de a Peu i Sí a Espanya, i els manifestants han enarborat banderes espanyoles majoritàriament, alguna bandera catalana i també de la Unió Europea, a més de banderes amb la creu de Borgonya, de la Legió i alguna amb símbols feixistes com la creu celta.





Els concentrats han cridat consignes a favor de la unitat és Espanya, han victorejat a la Guàrdia Civil i han cantat 'Trapero dimissió', 'Visca la Guàrdia Civil', 'Puigdemont a presó' i 'No aneu a votar, referèndum il·legal', entre d'altres proclames.





La manifestació ha començat a cap a les 17.30 hores a la plaça Urquinaona, encara que els manifestants s'han concentrat prèviament, i ha recorregut per la Via Laietana fins a la plaça Sant Jaume, on estan l'Ajuntament i la Generalitat.





Un dels moments més destacats de la marxa s'ha produït quan ha passat davant la Prefectura Superior de Policia de Barcelona, situada a la Via Laietana, on els manifestants han aplaudit i victorejat als policies que allà es trobaven i que han agraït aquest fet saludant els manifestants.





A la manifestació han participat persones de diferents edats, tot i que ha destacat la presència de majors i de famílies amb nens, que també lluïen banderes espanyoles nuades al coll.





A la capçalera de la marxa s'ha desplegat una pancarta amb el lema 'Catalunya és Espanya. Democràcia, futur i llibertat ', mentre que els assistents han lluït pancartes amb lemes a favor de l'Estat de Dret i de la Constitució, com' Constitució és Democràcia 'o' Espanya no es vota ', entre d'altres.





UNA ESTELADA CREMADA





A la seva arribada a la plaça Sant Jaume, un manifestant s'ha enfilat a un dels finestrals de l'Ajuntament i ha intentat arrencar la pancarta amb el lema 'Més democràcia' que llueix a la façana del consistori, i altres han llançat ous contra la façana .





També han arrencat una pancarta d'Òmnium Cultural que estava desplegada en un edifici de la plaça, a la cantonada amb el carrer Ferran, i han cremat una bandera estelada davant del Palau de la Generalitat.