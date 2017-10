La Policia Nacional comença a intervenir als centres de votació

La policia nacional comença a actuar.





Els antidisturbis del Cos Nacional de Policia es despleguen en diversos collegis de Barcelona.





Nombrosos efectius dels antidisturbis del Cos Nacional de Policia prenen posicions davant l'escola Ramon Llull, a Barcelona.





Màxima tensió davant el collegi Ramon Llull a Barcelona. Sembla que el desallotjament és imminent.

Segons informa el Ministeri de l'Interior, els Mossos haurien clausurat uns quinze punts de votació.





La policia nacional intervé amb energia uniformats d'antidisturbis i es produeixen empentes en la porta d'alguns centres.





Als centre en els quals la policia ha aconseguit entrar, els agents han identificat als membres de les taules fotografiant els seus carnets d'identitat.









El Govern de la Generalitat ha decidit reservar-se una sorpresa per a aquest 1 d'octubre de 2017. A poc més d'una hora per l'hora oficial d'arrencada de la votació del referèndum il·legal, l'executiu català anuncia un radical canvi de logística.





Qualsevol col·legi de la zona serà vàlid perquè els 5,3 milions de catalans puguin votar i saltar-així qualsevol tipus de mesura de les forces de seguretat.





S'estableix, per tant, un cens universal que evita que aquelles persones que es trobin amb el seu col·legi electoral clausurat es quedin sense participar.





D'aquesta manera, l'Executiu de Carles Puigdemont transforma el referedum en una mena de 9-N, amb una junta electoral central i un cens global. Per a això, es valdran d'una aplcación mòbil.





El portaveu del Govern, Jordi Turull, en roda de premsa, ha dit que no s'han pogut fabricar tots els sobres necessaris per reemplaçar els requisats.





Així que en aquest nou 9-N serà suficient amb introduir la papereta doblegada, ja que, segons Turull, això garantirà el secret de vot.





ACTITUD PASSIVA DELS MOSSOS





Les hores prèvies a l'obertura de col·legis a Catalunya per dur a terme el referèndum il·legal convocat per la Generalitat s'ha caracteritzat per l'actitud passiva dels Mossos d'Esquadra, que han incomplert les seves pròpies directrius perquè els llocs designats per votar estiguessin tancats a les sis del matí.





Els mossos han començat a fer acte de presència en alguns centres aproximadament uns 45 minuts després de les sis del matí, l'hora que el major de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, va fixar com a límit per a precintar els centres de votació i requisar urnes i paperetes, complint l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





No obstant això, allà on han acudit els agents de la policia catalana, en uns casos s'han marxat davant l'oposició de la gent concentrada i en altres s'han quedat a les portes de col·legis.





Les primeres urnes ha arribat passades les cinc del matí, quan l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i altres entitats independentistes havien demanat que la gent es tirés al carrer per, amb la seva "resistència pacífica", evitar la intervenció dels Mossos . Els centres electorals estan previstos que obrin a les 9.00 hores.





ACTE DE PRESÈNCIA





Els Mossos van començar a arribar minuts abans de les 7 del matí als primers col·legis electorals que segueixen oberts i ocupats.





Sobre les 6:50 han arribat a l'Escola del Treball, al recinte barceloní de l'Escola Industrial, i minuts abans han arribat a l'IES Miquel Tarradell, del barri del Raval.





Poc abans han arribat a l'IES de Sant Just Desvern (Barcelona), i també a la Conselleria d'Ensenyament, que és un dels col·legis electorals.





Els Mossos d'Esquadra també es van presentar a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, i van aixecar una acta en la qual descartanban tancar l'espai per la presència de massa persones al seu interior.





Una parella d'agents va baixar d'un cotxe patrulla, i les desenes de persones que custodien l'espai per votar en el referèndum il·legal es sentaronen terra en una acte de resistència pacífica.





URNES SENSE CONTROL I EN COTXES PARTICULARS





Les urnes estan arribant a les portes dels col·legis electorals en molts casos en cotxes particulars i sense cap control. Així ha passat, per exemple, a l'IES Poeta Maragall de Barcelona oa l'Escola d'Idiomes de Sants. Els presents han fet broma amb que arribaven les "pizzes".





A la ciutat de Lleida, un punt de votació ja tenia urnes dins, a l'espera de muntar les taules en els pròxims minuts i de l'arribada de membres de taules i de voluntaris, han informat testimonis.





A Badalona (Barcelona), en una biblioteca s'ha preparat una sala amb diverses urnes i paperetes, identificades per districtes perquè cada ciutadà sàpiga on el correspon votar, segons imatges mostrades per TV3.





URNES A BOSSES DE FEM





Diversos ciutadans han introduït les urnes per al referèndum a un col·legi de Barcelona mentre una parella de Mossos vigilava el local, davant el qual hi ha concentrades a primera hora del matí més d'un centenar de persones.





Un cotxe particular ha arribat a l'entrada del local, que s'ha aclarit dels ciutadans concentrats, i part d'aquests han fet un cordó al seu voltant, mitjançant el qual han restat visibilitat als Mossos.





Han baixat les urnes dins d'una bossa d'escombraries i les han ficat al local en pocs segons, durant els quals han exigit no fer fotografies ni vídeos.





(Estem ampliant aquesta informació)