Puigdemont, disposat a declarar la independència unilateral

El referèndum il·legal de secessió de Catalunya convocat pels partits independentistes aquest diumenge 1 d'octubre s'està desenvolupant amb enfrontaments i càrregues policials.





La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han hagut d'intervenir davant la passivitat dels Mossos d’Esquarda, que no han tancat els centres de votació.





La Generalitat va anunciar a primera hora d'aquest diumenge que canviava les regles de joc i establia un cens universal que permet als ciutadans votar en qualsevol col·legi, sense sobre i amb la papereta impresa a casa.





Per la seva banda, el Govern central ha criticat la passivitat dels Mossos i ha donat per "desbaratat" el referèndum. "Ens veiem obligats a fer el que no volíem fer", ha assenyalat el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo.