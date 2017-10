La Generalitat canvia les regles del joc i permet votar en qualsevol col·legi i sense sobre

Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Jordi Turull.





El portaveu de la Generalitat, Jordi Turull, ha anunciat aquest diumenge que el Govern disposa d'un "cens universal" que permetrà als catalans votar en qualsevol col·legi electoral de Catalunya i no a l'escola que tinguin inicialment assignat. A més ho podran fer amb paperetes i sense sobres.

Aquest canvi d'última hora significa una modificació de les regles previstes en la llei del referèndum aprovada amb els vots de la majoria independentista al Parlament català.

En roda de premsa, ha explicat que s'han vist obligats a impulsar aquesta estratègia perquè "alguns" col·legis electorals no podran obrir aquest diumenge, però ha garantit que han disposat un mecanisme electrònic que evitarà que la gent pugui votar més d'una vegada.

Així, els ciutadans podran acudir a votar amb el DNI o amb el passaport, i aquest cens universal al qual tindran accés els membres de les meses electorals donarà dues informacions: si la persona en qüestió figura en el cens i permetrà comprovar que no ha votat en un altre punt de votació.

Aquest sistema electrònic "permet consultar tot el cens", ha assegurat el conseller i, tot i que ha admès que això alentirà el procés de votació, ha de garantir que mentre hi hagi un col·legi obert, els ciutadans podran votar.

SOBRE I PAPERETES

"Podrem celebrar el referèndum, no com haguéssim volgut, però podem celebrar el referèndum amb garanties", i ha afegit que es podrà votar sense sobre, tot i que assegura que la gent trobarà paperetes en tots els punts de votació i no haurà de imprimírsela a casa necessàriament.

Turull ha assegurat que en les últimes setmanes se li han requisat el Govern nou milions de paperetes i 1,5 milions de sobres i ha explicat que les paperetes s'han pogut fer de nou, però han renunciat a reposar els sobres.

Així, el portaveu ha detallat que la gent podrà votar amb la papereta doblegada, i l'urna "translúcida" permetrà garantir l'anonimat del sentit del vot, ha defensat.

La gent podrà imprimir si vol la papereta a casa si són el "model oficial" de la Generalitat i votar-hi sense témer que això sigui considerat un vot nul, però Turull ha insistit que la gent trobarà les paperetes a les escoles.

VIGILATS AMB DRONS

El portaveu ha assegurat que ho veuen tot a punt perquè comenci la jornada electoral, i ha retret les mesures que ha intentat impulsar l'Estat contra el referèndum, que considera que no han fructificat: "No hi ha hagut tant de poder per frenar tanta democràcia".

Turull s'ha mostrat satisfet amb els primers compassos de la jornada i ha agraït a tots aquells que l'han fet possible -voluntaris, alcaldes i ciutadans que s'han desplaçat a les escoles abans que abrieran- i ha conclòs: "Serà un dia llarg i emocionant".

Ha reivindicat la importància d'haver arribat fins aquí tenint en compte el material requisat, les detencions d'alts càrrecs de fa dues setmanes o els membres de la Generalitat han estat "vigilats amb drones nit i dia al Palau de la Generalitat".

Ha confiat que serà un "dia històric" i ha apel·lat als valors democràtics i delcivismo perquè la jornada transcorri amb normalitat i sense incidents.