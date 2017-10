La trucada de les sis i deu

Un agent de la Guàrdia Civil s'emporta les urnes d'un col·legi electoral de Catalunya.





Estem en l'inici del mai desitjat 1 d'octubre, per als ultra-independentistes el principi de la fi de l'Espanya constitucional. M'he llevat d'hora, sóc matiner per naturalesa, ja que no vaig perdre l'ofici "d'obrir" la ràdio a les sis, com es feia en la meva joventut, on a mi em tocava donar la tabarra a l'EAJ 39 Ràdio Miramar a aquella hora i a Pepe Navarro a la EAJ 1 Ràdio Barcelona. Tots dos ens esforçàvem per animar la parròquia perquè s'aixequés animada i adornàvem les nostres paraules de sorollosos "efectes especials" perquè la cosa tingués, sobretot, humor i bon rotllo. Ara la ràdio musical s'ha apuntat al que s'ha vingut a anomenar "good morning" on ja hi ha consumats especialistes amb audiències milionàries.





Com els indicava, a les sis estava en peu per anar-m'en al centre de Barcelona -on hi ha la seu dels nostres diaris digitals- per acompanyar durant el dia als meus companys més joves que viuran i us informaran sobre el que passa a Catalunya. Com tot fill de veí tinc un mòbil el número del qual coneixen amics i col·legues de mitja Espanya i un fix que figura en les pàgines grogues com a empresa distribuïdora d'adob orgànic, ja saben, coses de telefònica. Doncs, mirin vostès per on, a les sis i deu va sonar el susdit telèfon i quan l'hem agafat s'ha produit un silenci sepulcral i hem tingut la sensació que algú ens volia enviar el missatge: "Sé qui ets i també on vius".





Deia un admirat col·lega que si a aquestes hores i és diumenge truquen a la porta de casa teva i és el forner és que estàs en una democràcia i, que si és un altre, ja pots tirar-te a tremolar perquè acabaràs malament el dia. Per això, si aquest malèvol auguri es compleix, vull donar-los les gràcies per la seva paciència en llegir els meus articles quan ho han cregut convenient, ja que ja saben que els nostres diaris defensen la Constitució i l'Estatut i, per tant, la DEMOCRÀCIA amb majúscules, i això avui fins i tot té, mai ho hagués arribat a suposar, el seu valor afegit.





Només una cosa més, una fort i sobretot fraternal abraçada a guàrdies civils i policies nacionals, així com als fiscals i jutges que avui es jugaran, com es deia abans, vida i hisenda, pels que som aquí a l'ull de l'huracà esperant al misteriós autor o autora de la trucada de les sis i deu d'aquest 1 d'octubre.