Cuidar l'alimentació, fer exercici i controlar l'estrès ajuda a retardar l'envelliment

Practicar exercici amb regularitat ajuda a retardar l'envelliment.





L'envelliment es pot retardar triant una alimentació saludable, practicant algun exercici físic amb regularitat i controlant l'estrès. Unes claus que necessiten anar acompanyades de supervisió mèdica.





Així ho indica la directora de l'International Medical Institute de Vithas Internacional, Cecilia Almuiña. "Són nombrosos els compostos que han demostrat exercir activitats biològiques relacionats amb l'antienvelliment, com ara l'anti-oxidació, antiinflamación, detoxificació. En línies generals, es tracta d'evitar els productes perjudicials o que puguin arribar a ser tòxics i triar aliments els components hagin demostrat contrarestar els principals processos biològics responsables de l'envelliment", ha comentat.





En aquest sentit, l'experta ha informat que hi ha tres elements clau a l'hora de triar una alimentació saludable: el contingut antioxidant dels aliments, la selecció d'aliments font de greixos insaturats i les proporcions saludables mitjançant la restricció calòrica necessària en cada cas .





No obstant això, tot això ha d'anar acompanyat amb la supervisió mèdica necessària per aportar els nutrients òptims en les proporcions saludables i sota els principis d'una alimentació sana: suficient, variada i equilibrada, ajustada a les necessitats de cada persona.





COM TRIAR UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE









En concret, els aliments d'origen vegetal són els que aporten més contingut antioxidant, especialment les fruites i hortalisses, el cacau, l'oli d'oliva verge extra, les olives, el te verd i la fruita seca.





"Aquest tipus d'aliments contenen de forma natural una sèrie de substàncies antioxidants, com són l'àcid ascòrbic o vitamina C, present en cítrics i verdures, com enciam, pebrots, patata, la vitamina E, principal antioxidant liposoluble de l'organisme; carotenoides, que es troben en aliments de colors taronges, vermells i grocs, com tomàquets, pastanagues o pebrots i polifenols, que es presenten en aliments com el cacau, el raïm negres i l'oli d'oliva verge extra, entre d'altres ", ha explicat la doctora.





Un altre element clau és el contingut gras insaturat dels aliments, ja que una dieta rica en Omega 3, que es troba de forma abundant en fulles verdes, olis de llavor i olis de peix, i Omega 6, especialment present en olis de blat de moro, gira-sol i soja, té efectes biològics protectors de la salut com, per exemple, anticancerígens, antiinflamatoris, antiagregació plaquetària i de protecció enfront de la sequedat de la pell.





L'últim punt és la restricció calòrica que, com assenyala l'especialista, consisteix a equilibrar el consum de calories de la dieta d'acord amb la despesa calòrica. "Amb això aconseguim nivells més baixos de glucèmia, menor proporció de radicals lliures i un increment dels nivells d'adiponectina, que té un efecte antidiabètic i antiaterogénico. La reducció calòrica permet retardar moltes de les malalties associades amb l'edat, com càncer, diabetis , arteriosclerosi, malalties cardiovasculars i neurodegeneratives ", ha tancat l'especialista.