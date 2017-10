L'augment d'un 0'5% del rebut de la llum al setembre trenca amb les baixades de juliol i agost

El rebut de la llum ha pujat més de 74 euros des de gener.





El rebut mitjà d'electricitat ha pujat un 0,5% al mes de setembre, pel que fa a l'agost, trencant així amb la ratxa de dos mesos consecutius de baixades, segons dades recollides per Europa Press a partir del simulador de la Comissió Nacional de els Mercats i la Competència (CNMC).





Aquesta pujada en el rebut de la llum al setembre acaba així amb la tendència a la baixa dels últims mesos, després de les caigudes registrades al juliol i agost del 0,74% i del 0,12%, respectivament.





En concret, la factura mitjana per a un consumidor domèstic va ser de 64,72 euros al setembre, enfront dels 64,38 euros del mes anterior. D'aquest import, 14,39 euros corresponen al terme fix, 36,5 euros al consum, 2,6 euros a l'impost d'electricitat i 11,23 euros a l'IVA. Per fer un càlcul homogeni s'han pres els 30 últims dies del mes d'agost.





Aquest rebut de la llum correspon a un consumidor mitjà similar a l'utilitzat pel Ministeri d'Energia en els seus càlculs, amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW) i una demanda anual de 3.900 quilowatts hora (kWh), pròpia d'una família amb dos fills.





El mes de setembre ha estat marcat per la pujada en el preu de la llum, que, en els vint primers dies de setembre, s'ha incrementat en 0,5 euros al mercat diari, un 1%, i s'ha situat en els 48,06 euros per megawatt hora (MWh), segons dades dels analistes de Grup ASE.





Així, es trenca amb el parèntesi baixista de juliol i agost i col·loca el preu del mercat diari un 10% per sobre de les xifres que marcava l'any passat.





Per als analistes de Grup ASE, la incertesa domina en el mercat diari elèctric ( 'pool') de cara a la tardor, una època tradicionalment alcista.





Pel que fa a setembre de 2016, l'encariment en la factura de la llum és de gairebé un 4,5%, més de 2,7 euros sobre els 61,98 euros que va suposar el rebut en el mateix mes de fa un any.





INCREMENT DE MÉS DE 74 EUROS DES DEL MES DE GENER





En els nou primers mesos de 2017 l'import del rebut de la llum ha arribat als 611,12 euros, el que representa un increment del 13,9% respecte al mateix període de l'any passat, més de 74 euros.





Al setembre, el rebut de la llum torna a repuntar aquest any, després de les pujades de juny (+ 1%), el maig (+ 0,9%) i abril (+ 0,5%), que van trencar amb les caigudes de febrer i març que havien deixat enrere l'episodi alcista de gener i nou mesos seguits de pujades.





En concret, al febrer s'havia registrat el primer descens mensual en la factura de la llum des de maig de 2016, després d'haver encadenat nou mesos consecutius d'alces.





Des de maig de l'any passat el rebut de la llum havia entrat en una espiral alcista, després d'una arrencada de 2016 amb importants caigudes en els mesos de gener (-10,6%), febrer (-6,5%), març ( -0,4%) i abril (-3,1%).





Aquesta espiral alcista va tenir el seu punt àlgid al gener, quan la pujada de la demanda per l'onada de fred de la segona quinzena del mes, unit a altres factors com l'exportació a França per la no disponibilitat nuclear o la reducció en les aportacions de l'aigua, va portar a marcar, un darrere l'altre, els registres més elevats en el mercat majorista d'electricitat des de desembre de 2013.