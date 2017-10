Moments de tensió en els col·legis electorals de Catalunya

La Policia Nacional entrant en un col·legi electoral.





La situació el dels col·legis electorals de Catalunya s'ha iniciat amb diversos incidents en diversos punts del país, però com ha assegurat el propi portaveu del Govern, Jordi Turull, el 73% de meses electorals del referèndum està funcionant amb normalitat. Encara que a les 11:30 del matí ja hi havia 38 persones ferides per les càrregues policials









Imatge de Les Cotxeres de Sants passades les 9 del matí.





"Vam dir que el poble de Catalunya votaria i en el 73% de taules s'està podent votar", ha desafiat el portaveu en roda de premsa.





Turull ha lamentat que les meses electorals han patit "atacs informàtics", però ha informat que tenen un telèfon per sollicitar assistència.





Col·legi electoral IES Josep Serrat i Bonastre (Barcelona)





Els Mossos d'Esquadra han tancat a tot Catalunya un total de 183 col·legis electorals fins a les 13 hores de diumenge, ha informat la policia catalana.





En aquest balanç, els Mossos no detallen si aquests centres tenien gent acampada o concentrada dins i si s'han hagut de desallotjar o usar la força, i tampoc especifiquen en què ciutats o municipis han actuat.





En un apunt al seu compte de Twitter, els Mossos asseguren que estan al carrer treballant "per donar compliment a l'ordre del TSJC amb proporcionalitat", adequant-se a cada situació per garantir la seguretat.





Col·legi electoral a Vallcarca (Barcelona)





La majoria de col·legis electorals han permecido oberts tota la nit, per oferir resistència als cossos de seguretat de l'Estat que tenen l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de tancar totes les escoles abans de les 6 del matí i requisar les urnes i tot el material del referèndum.





Però no ha estat així, gairebé 3 de cada 4 col·legis electorals han pogut obrir, almenys fins a les 11 del matí. De fet els Mossos s'han personat a les seus electorals però no han desallotjat ni una. Han convidat els independentistes a abandonar els locals i davant la negativa s'han apartat i es mantenen a l'espera que acudeixin la Guàrdia Civil o la Policia Nacional.





Col·legi electoral a Girona.





Els incidents s'han produït en punts clau, com els col·legis on havien d'anar a votar els membres del Govern. Encara que a les 11:30 del matí un total de 38 persones han resultat ferides, tres greus, durant les "càrregues policials" d'agents del Cos Nacional de Policia (CNP) desplegats per accedir als punts de votació electoral per requisar urnes i paperetes, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat.





Tot i això, els Mossos d'Esquadra afirmen que estan desplegats treballant aquest diumenge per donar compliment a l'ordre del TSJC amb "proporcionalitat".









Segons un balanç de les 9.30 hores, la policia catalana ha tancat 90 col·legis.





En un apunt al seu compte de Twitter, ha afirmat que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a les 38 persones.









Manifestants i persones que custodiaven les escoles, centres cívics i altres punts de votació electoral han criticat càrregues de la policia i ús de pilotes de goma per dispersar multituds.









SANT JULIÀ DE RAMIS





A Sant Julià de Ramis (Girona) on havia d'anar a votar el president, Carles Puigdemont, els agents antiavalots de la Guàrdia Civil han arribat al pavelló municipal de la localitat al voltant de les 9 hores, quan ja s'havien constituït les dues meses electorals i s'havien col·locat les urnes.





Després de diverses càrregues contra els veïns que bloquejaven l'entrada del pavelló des de la matinada --juntament amb un tractor que estava estacionat també en la entrada-- i després de trencar la porta de vidre, els policies han aconseguit accedir a l'interior de les instal·lacions, i mitja hora més tard han sortit amb les urnes requisades.





Centenars de persones han seguit els agents de la Guàrdia Civil en la seva marxa fins a la sortida del municipi, mentre corejaven lemes com 'Votarem', 'Els carrers seran sempre les nostres', 'Vergonya' i cantaven cançons com 'Els segadors', ' Passi-ho bé 'de La Trinca, i els han acomiadat al crit de' Ens anem a votar '.





Els agents han realitzat un cordó per facilitar la sortida dels vehicles, una vintena, que tenien estacionats prop del pavelló, i els veïns els han seguit fins que els últims policies han pujat als cotxes.





Finalment, la Guàrdia Civil s'ha marxat al voltant de les 10.30 hores d'aquest diumenge de Sant Julià de Ramis (Girona), el municipi de residència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no ha pogut votar al seu col·legi electoral --el ha fet a Cornellà de Terri-- perquè més de 50 agents han requisat el material de votació.





Els fets han provocat que Puigdemont hagi votat en el referèndum d'independència d'aquest diumenge en un col·legi electoral de Cornellà de Terri (Girona), ha informat el Govern a través del seu compte oficial de Twitter.









Ho ha pogut fer perquè la Generalitat ha habilitat un cens únic que permet votar en qualsevol col·legi de la zona, una mesura que busca eludir els impediments de l'Estat destinats a impedir l'1-O.





ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA





El centre de votació al recinte de l'Escola Industrial a Barcelona, un dels més grans de Catalunya, ha obert a les 10.25 hores després de constituir les taules amb voluntaris, després de patir un atac informàtic.





Per vota, les persones donen el seu DNI, es comprova en una aplicació i s'anota en una llista.





Després introdueixen la papereta en un sobre i en l'urna ja precintada que vigila un dels membres de les meses.





Centenars de persones de totes les edats esperen a les portes per votar dins, al hall, a les que, en saber que s'obria han començat a cridar "Votarem".





Dos grups de 40 persones han accedit a les 9 hores per constituir les taules amb persones voluntàries, i la gent a la cua ha cantat 'L'estaca' i 'Els segadors', i han afirmat: "Visca Catalunya".





Les urnes han arribat poc abans de les 8 hores a aquest punt de votació en un vehicle mentre un cordó de centenars de persones protegia la seva entrada entre un gran silenci i amb algunes persones plorant.





Una patrulla de dos agents dels Mossos d'Esquadra s'ha personat al recinte una hora abans i en constatar que hi havia centenars de persones han renuciado a entrar al col·legi i s'han quedat apostats a la porta.





SANT Vicençs DELS HORTS





El col·legi electoral on havia de votar el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, s'ha hagut de traslladar a un altre local del municipi barceloní de Sant Vicenç dels Horts per haver-se trobat les portes segellades amb silicona.





Per això a les portes del local s'ha penjat un cartell amb el missatge: 'Per acte vandàlic es trasllada aquest col·legi electoral a l'Escola Sant Jordi'.









La seu prevista per votar era l'Associació de Veïns del Turó, i ara passa al carrer Mestre Ramon Camps.





CONSELLERIA D'ENSENYAMENT





La votació del referèndum de l'1-O ha començat cap a les 9.20 hores a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, on s'han constituït cinc taules electorals.





Centenars de persones estan fent cua al centre i han començat a votar en algunes de les taules, ja que en altres encara no han pogut per problemes de connexió dels ordinadors.









Cada vegada que surt una persona que ja ha votat es produeix una ovació i també hi ha persones pendents que no arribin les forces de seguretat, com ha passat en altres escoles de Barcelona.





En altres escoles, en canvi, no s'ha pogut votar, ja que la Policia Nacional ha pogut requisar urnes.





ESCOLA AIGUAMARINA DE VERDUM (BARCELONA)





La Policia Nacional ha requisat 5 urnes i altre material electoral a l'Escola Aiguamarina, del barri barceloní de Verdum, després d'irrompre cap a les 10.15 hores trencant la porta d'una tanca.





A l'escola s'havien iniciat les votacions una hora abans i, tot i que han experimentat alguns problemes tècnics, el president d'una de les cinc taules ha explicat a Europa Press que a la seva havien votat unes 200 persones.





Més d'una desena de furgonetes policials han arribat a l'escola i, després que agents a peu el envoltessin buscant accessos, cap a les 10.15 hores han trencat una porta de la tanca lateral que envolta el pati, a cop de maça, i han entrat per aquest accés i el principal, entre crits de més d'un centenar de veïns.





A l'avançar pel pati s'han viscut moments de tensió entre policies i veïns, i almenys una persona que es trobava a l'escala ha resultat ferida, pel que dos agents dels Mossos d'Esquadra que eren al lloc s'han activat una ambulància, posteriorment, a més de preguntar si hi havia més ferits.





En el moment de l'entrada dels policies, desenes de vianants s'han unit a les persones que es trobaven a l'interior del col·legi --entre els quals hi havia adolescents i ancianos-- amb crits de 'Som gent de pau', 'Votarem 'i algun' Ja hem votat ', i han dipositat una estelada als peus dels policies que feien un cordó.





Passades les 10.30 hores han abandonat el col·legi agents carregant amb urnes, caixes amb paperetes i una bossa d'escombraries plena de material, entre crits dels veïns, que posteriorment s'han organitzat per anar a votar a altres col·legis entre mostres d'indignació i alguns plors de nerviosisme.





Una veïna present ha relatat que anteriorment la policia ha realitzat el mateix procediment en el col·legi de formació d'adults Freire, en el qual havien poques persones i ha criticat que els agents han empès a alguns per entrar amb una actitud violenta "sense justificació", segons ha afirmat.





COL·LEGIS OBERTS





A mesura que han anat passant les hoas i arribades les dotze del migdia, la tensió s'ha anat reduint i en la majoria de col·legis electorals s'ha pogut votar.





Un dels personatges públics que ha pogut votar és el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, tal com ha expressat en el seu compte de Twitter.









Actes semblants succeeixen al voltant del territori. Per exemple, centenars de persones vota des de les 9.00 hores a l'escola de la Concepció de Barcelona, on a les portes del centre es concentren moltes més a l'espera de poder votar en el referèndum de l'1 d'octubre.





Des de primera hora, el sistema informàtic ha caigut en diverses ocasions, de manera que responsables de l'organització han demanat als concentrats que apaguin els telèfons mòbils per facilitar la recuperació la xarxa.





Es prioritza el vot de la gent gran, amb cadira de rodes i embarassades, i davant la possibilitat que els cossos de seguretat vinguin a desallotjar l'escola, els organitzadors han donat ordres de seure a terra perquè els hagin de treure "un a un ".