Zoido assegura que els Mossos han demanat ajuda a Policia Nacional i Guàrdia Civil

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, acusa Puigdemont de ser "el causant" d'aquesta situació.





El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, i el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, han assegurat que els Mossos d'Esquadra han requerit ajuda de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil davant la dificultat de poder tancar seus electorals a Catalunya, tal com ha ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.





Zoido ha afirmat aquest diumenge que els Mossos d'Esquadra han demanat "per escrit" ajuda als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat (CFSE) per "portar a terme determinades actuacions" en relació amb el referèndum independentista a Catalunya.





En declaracions a La Sexta, Zoido ha optat així per destacar la "col·laboració" entre cossos policials i ha evitat valorar l'actuació de la policia catalana, que a primera hora d'aquest diumenge no ha complert la seva pròpia directriu de tenir tancats els col·legis a les 6.00 hores.





"Ja ens assabentarem de quins consignes han rebut, si d'un signe o d'un altre, però avui és un dia per col·laborar", ha tancat el ministre de l'Interior, el primer membre del Govern que ha comparegut a la jornada del referèndum.





Així, ha dit que els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat estan "ajudant els Mossos" a restablir la unitat i la convivència a Catalunya i "pel bé dels catalans i dels drets i les llibertats".





"PROPORCIONALITAT I RESPONSABILITAT"





Zoido ha assegurat que Policia i Guàrdia Civil estan actuant "amb proporcionalitat" i ha dit que, d'un total de 70 centres de votació "neutralitzats" per aquests cossos, ell només té constància que s'hagin fet servir "elements de defensa d'antiavalots" en un d'ells --el Ramon Llull de Barcelona--.





I a més, ha dit que els efectius han actuat així "perquè es veien en una situació d'acorralament" i que "ho han fet de forma molt breu ia més preocupat perquè puguin fer mal a alguna persona".





"Estaven acorralats", ha insistit, afegint que "la proporcionalitat era una nota dominant en totes les intervencions". Segons ha dit, els policies i guàrdies civils desplaçats "són experts", han pogut "actuar sense que causés cap anomalia" i "a les persones se les ha anat separant un a un".





Segons ha dit, ell es queda amb la imatge de com un "guàrdia civil en un moment complicat ha ajudat a un pare a baixar el nen i que no corregués cap risc".





En la mateixa línia s'ha pronuncia el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, que ha assegurat eque la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan actuant amb proporcionalitat per evitar el referèndum, i ha demanat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "freni això".





En roda de premsa a la Delegació del Govern a Barcelona, ha reivindicat que la policia està actuant amb "responsabilitat, professionalitat i proporcionalitat", i que està complint ordres judicials per frenar l'1-O.





Ha dit que les càrregues policials han estat aïllades i que si s'han produït ha estat per a protegir la "integritat física" dels agents: en aquests casos, ha afegit Millo, també s'ha actuat amb proporcionalitat.





PUIGDEMONT "ÉS EL CAUSANT"





Preguntat per l'ús de pilotes de goma per part de les unitats d'antiavalots, Zoido ha respost dient al Govern català i al seu president, Carles Puigdemont, que "està en la seva mà" que la normalitat i l'ordre tornin a Catalunya. "Ell és el causant del que està passant avui a tot Catalunya, ell i els que porten els catalans a un precipici que no mereixen", ha tancat.





És més, ha dit als independentistes que "si volien tenir alguna foto ja l'han aconseguit", de manera que els ha demanat que "a partir d'ara tornin a recuperar la raó, que és el marc de la llei". "Que parin aquesta autèntica bogeria", ha afegit.





El titular d'Interior ha destacat que les forces de seguretat han actuat seguint un mandat judicial, mentre que els organitzadors del referèndum han "desatès els requeriments del Tribunal Constitucional" i "aprovat lleis com les han aprovat", en al·lusió a la tramitació per via d'urgència de les lleis de referèndum i de ruptura.





"Les forces de seguretat han de restablir l'ordre i que prevalgui la llei i no la llei del més fort, l'Estat de Dret és per a tots i tots hem de procurar defensar-lo", ha remarcat. Així, ha criticat que s'hagi utilitzat a nens i gent gran per "burlar l'Estat de Dret" i ha advertit que "el dia que es trenqui l'Estat de Dret, aquest dia valdrà tot". Per això, ha defensat que es pot "entre tots" buscar una sortida, però "dins de la llei, no de la llei del més fort".





Zoido també ha insistit que la consulta és "un paperot" les normes fins i tot han canviat "mitja hora abans". El Govern català ha anunciat a primera hora que els electors podrien votar en qualsevol taula gràcies a un cens telemàtic 'universal' però el ministre ha subratllat que aquest "sistema molt potent" ha estat intervingut per la Guàrdia Civil per ordre del jutge. "No hi ha suport informàtic, no se sap qui pot votar o no, tot és manual", ha resumit.





És més, ha precisat que la Generalitat ha intentat recuperar aquest sistema informàtic "en 500 ocasions des de diferents pàgines web", però que "ha estat totalment impossible". Preguntat pels talls d'Internet que s'han denunciat en algunes localitats, ha recalcat que Policia i Guàrdia Civil seguiran actuant "sota requeriment judicial".





EL GOVERN DESMENTEIX A INTERIOR





El portaveu del Govern, Jordi Turull, ha negat que els Mossos d'Esquadra hagin demanat l'ajuda de les forces i cossos de seguretat de l'Estat per actuar contra el referèndum d'independència d'aquest 1 d'octubre, com han dit el ministre de l'Interior i el delegat del Govern.





"No hi ha hagut cap tipus de petició dels Mossos per actuar, i evidentment tampoc per actuar de la manera" en què s'ha fet, ha explicat en roda de premsa, després de mostrar-se molt crític amb l'actuació de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional.





Turull també ha acusat l'Estat de "incomplir l'acord de la Junta de Seguretat" de Catalunya que es va celebrar divendres ja que, segons Turull, allà Generalitat i Estat van pactar que les forces i cossos de seguretat de l'Estat només actuarien a petició de la policia catalana, i no ha estat així.





ACTUACIONS "PER NECESSITAT"





El coordinador general del PP, Fenando Martínez-Maillo, també ha afirmat que els cossos i forces de seguretat de l'Estat estan actuant amb "proporcionalitat" i que quan han hagut de fer servir la força ha estat "per necessitat" per garantir la seguretat de tots els ciutadans quan les circunstacias ho requerien.





El popular convida als independentistes que demanin responsabilitat als seus dirigents, per haver-los "enganyat" durant tot aquest temps i no al Govern. Ja que els poders autónimos estan sotmetent a un "profund engany" als seus ciutadans. Pel que no han de mirar al Govern d'Espanya.





Marínez-Maillo s'ha tornat a referir a aquesta "majoria silenciosa" que no està prenent el carrer i que es comporta amb total normalitat. Tot i que admet que hi ha una fractura a Catalunya provocat pels dirigents.