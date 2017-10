UGT exigeix ​​la pensió íntegra de jubilació després d'un màxim de dos anys cotitzats

UGT vol acabar amb les retallades i les desigualtats en les pensions.





UGT ha exigit que s'estableixi un màxim d'anys cotitzats a partir dels quals es percebi la pensió íntegra de jubilació. Amb això, el sindicat busca acabar amb les retallades i desigualtats que pateixen les pensions.





En concret, l'organització liderada per Pepe Álvarez creu que la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo hauria en les seves recomanacions acabar amb les retallades i desigualtats que pateixen les pensions, sobretot en el cas dels treballadors que han cotitzat més de quaranta anys.





"La reforma laboral del Govern del PP i els posteriors retallades han perjudicat greument els treballadors de mitjana edat o a les portes de la jubilació que han estat acomiadats", ha recordat el sindicat.





En aquesta línia, també ha posat èmfasi que els buits de cotització en els anys previs a la jubilació fan que hi hagi retallades de fins al 40% en la quantia de la pensió, encara que s'hagi cotitzat més de 40 anys.





L'organització sindical creu que cal corregir aquesta situació "sense més dilació", derogant les lleis desreguladores imposades per l'Executiu de Mariano Rajoy i aprovant noves normes des del consens.





De fet, ha recalcat que el saldo d'aquestes reformes fa que existeixi el col·lectiu de treballadors que estan a prop de la jubilació i que abandonen el mercat de treball de forma involuntària.





Des de 2007, la desocupació en aquest col·lectiu ha crescut un 321,9%, segons UGT, que també ha apuntat que la taxa d'inactivitat o abandonament del mercat de treball ha pujat un 109% en comparació amb fa deu anys.





Per a UGT, el preocupant d'aquest col·lectiu és que als 55 anys ja tenen més de 40 anys cotitzats, perquè la majoria va començar a treballar amb 14 anys, però que tal i com estableix la llei no poden jubilar-se anticipadament abans dels 61 anys.





Per aquest motiu, des que es queda sense feina fins que es pot jubilar, aquest col·lectiu percep el subsidi per desocupació, la qual cosa fa que hi hagi "buits de cotització per la situació de desocupació".





"L'excés de cotització hauria de compensar l'avançament en l'edat de jubilació, ja que aquesta situació es produeix de manera obligatòria, ja que la llei obliga a la jubilació forçosa als que cobren l'atur amb 61 anys d'edat, que suposa un 6% de retallada de la pensió per cada any d'avançament de la jubilació ", segons UGT.





Recentment, l'associació Ausjub40 va lliurar signatures al Congrés per corregir la llei de pensions. El motiu és que es posi fi a que hi hagi ciutadans que hagin de cotitzar 50 anys per percebre la pensió íntegra, mentre que altres puguin arribar al 100% de la pensió amb 15 anys menys de cotització.