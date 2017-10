El PSOE fa una crida a la calma i acusa Rajoy d'estar "superat" pels fets

El PSOE ha fet una "crida a la calma i la serenitat" per impedir que se segueixin produint en el que queda de jornada episodis d'enfrontament entre les forces de seguretat i votants a Catalunya.





"Avui és un dia trist per a la democràcia. No ens agrada el que estem vivint i el que el món està veient", ha assenyalat el secretari d'organització del partit, José Luis Ábalos.





En una declaració que ha llegit sense preguntes, Ábalos ha reconegut que el PSOE veu a l'Executiu de Mariano Rajoy "superat" davant d'un Govern català que s'ha "instal·lat a la desobediència".





Ábalos ha evitat demanar el cessament de les càrregues policials, com sí que ha fet el líder del PSC, Miquel Iceta.





"Queda jornada per davant i el nostre desig és que no es produeixin més situacions com les que estem vivint als carrers de Catalunya", s'ha limitat a assenyalar. "A aquesta hora el primordial és que tots intentem que aquesta jornada transcorri amb les majors dosis de calma", ha incidit.





En nom del partit, ha traslladat la "vergonya i tristesa" que senten els socialistes davant l'evolució dels esdeveniments, "conseqüència del fracàs de la política i el diàleg".





I ha assenyalat com a responsables d'haver arribat a aquest punt el Govern català en primer lloc per haver portat la política "de les institucions al carrer, dividint a la societat catalana i posant en risc la convivència i la seguretat".





Per al PSOE hi ha un segon responsable, el Govern de Mariano Rajoy, "per la seva incapacitat per a comprendre i preveure el que està passant avui a Catalunya", tot i que els socialistes porten anys advertint de les conseqüències que podria tenir aquesta "inacció" .





En aquest escenari, els socialistes segueixen apel·lant a "la responsabilitat de l'Estat i la defensa del diàleg com a única sortida possible".





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, segueix la jornada des de la seu del partit a Ferraz envoltat dels seus més propers col·laboradors i l'Iran comentant l'evolució dels esdeveniments a mesura que avanci el dia.