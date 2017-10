El Barça s'enfronta a Las Palmas a porta tancada, pels incidents del referèndum

El partit d'aquest diumenge que ha començat les 16.15 hores al Camp Nou entre el FC Barcelona i la UD Las Palmas es juga a porta tancada segons ha informat el club, que ha reconegut que La Lliga no ha accedit a la seva sol·licitud d'ajornament.





"El FC Barcelona condemna les accions dutes a terme avui en moltes localitats de tota Catalunya per impedir l'exercici del dret democràtic i la lliure expressió dels seus ciutadans", ha considerat el club en un comunicat aquest diumenge.





El club ha explicat que ha demanat a la Lliga l'ajornament de la trobada, però que no ha estat concedit: "Davant l'excepcionalitat d'aquests fets, la Junta Directiva ha decidit que el partit del primer equip de futbol d'avui contra Las Palmas es jugarà a porta tancada, després de la negativa de la Lliga de Futbol Professional a decretar el seu ajornament".





Després de prendre aquesta decisió, el vicepresident responsable de l'Àrea de Relacions Internacionals i Institucionals del FC Barcelona, Carles Vilarrobí. L'empresari s'ha mostrat disconforme en tot moment de que el Barça juguès, davant els enfrontaments que s'estan vivint a tota Catalunya per la celebració del plebiscit.





Vilarrobí no volía en cap moment que, després dels incidents durant la jornada de referèndum d'independència que s'està celebrant a Catalunya, el club seguís endavant amb la jornada de Lliga i ha demanat suspendre'l tot acceptant les sancions esportives i econòmiques que se'ls hi pogués imposar per part de l'organisme.





FALTA DE LLIBERTATS





Per la seva banda, el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha assegurat que la decisió de jugar a porta tancada el partit contra la UD Las Palmas al Camp Nou s'ha pres per denunciar "la falta de llibertats" dels catalans, i ha assegurat que han estat "obligats" a disputar el partit en "un moment excepcional" com aquest diumenge.





"No és per seguretat, els Mossos ens han informat que no hi havia cap problema i que es podia disputar amb normalitat el partit d'avui. Aquesta mesura és per deixar clar que en un moment excepcional hem estat obligats a jugar aquest partit. Hem decidit que la gent vegi que és un partit diferent als que hem jugat al llarg de la nostra història ", ha dit en declaracions a Barça TV.





A més, el màxim mandatari blaugrana ha explicat que des del club estan "molt preocupats" per la situació, amb incidents en molts col·legis electorals.





"Lamentem moltíssim tot el que està succeint avui a Catalunya, que no es permeti la llibertat d'expressió dels catalans. Ens entristeix moltíssim i estem molt afectats tots", ha indicat.





En aquest sentit, Bartomeu ha confirmat que La Lliga no li ha concedit l'ajornament del xoc.





"Amb La Lliga hem intentat des de molt aviat al matí ajornar el partit, però La Lliga no ens ha atorgat aquest permís. Haguessin estat sis punts perduts, tres per no jugar el partit i tres per sanció. Ho hem intentat també davant d'altres institucions , no només davant La Lliga, però La Lliga és qui decideix. Hem decidit jugar el partit d'una manera excepcional, amb l'estadi buit perquè el món vegi com estem patint a Catalunya ", ha manifestat.





"El Barça ha intentat ajornar aquest partit, perquè és evident que la situació no és ideal per jugar un partit. Són situacions excepcionals, no hem pogut trobar la manera d'ajornar aquest partit. No ens han donat el permís per fer-ho. Al club ens hem reunit i tots junts, executius, directius i jugadors, hem decidit disputar el partit de manera excepcional, a porta tancada. hem de continuar amb la competició. l'estadi buit és una imatge per al món sencer, el Barça denuncia així la falta de llibertats que està patint Catalunya. que el món sencer vegi que és una mesura excepcional per a un dia excepcional ", ha afegit.





Finalment, Bartomeu no ha volgut entrar a valorar la decisió de Carles Vilarrubí. "No és una decisió fàcil i cadascú té les seves opinions. Hi haurà temps per parlar-ho i és normal que hi hagi discrepàncies en un club plural", ha finalitzat.