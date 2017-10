Soraya Sáenz de Santamaría: "No hi ha hagut referèndum ni aparença de tal"

"Continua aquesta farsa no té cap sentit".





La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha exigit aquest diumenge a la Generalitat que "cessi en la seva irresponsabilitat" i en el seu "camí d'irracionalitat" i no continuï amb la "farsa" d'un referèndum que, segons ha afirmat, no s'ha produït. A més, ha defensat l'actuació de la Policia i la Guàrdia Civil, que ha jutjat "proporcional i proporcionada".

"Continua aquesta farsa no té cap sentit. Haurien ponerl fi immediatament a aquesta situació que a res de bo condueix", ha avisat la número dos de l'executiu en una roda de premsa a la Moncloa, en què ha aprofitat per advertir els partits que no és moment de "càlculs electorals".









Sáenz de Santamaría ha afirmat que únicament "hi ha un responsable claríssim" del que està passant, que és el Govern de la Generalitat, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i tots aquells que han "promogut" un referèndum "il·legal". Segons ha dit, ells són els "responsables en l'origen" dins d'una "embogida cursa" per "passar per sobre dels drets de tots" per tal de "imposar el seu criteri".

Al seu entendre, a Puigdemont la democràcia "li ve enorme" i ha considerat que "la voluntat i les ambicions personals i polítiques eren l'única llei de Catalunya". "Fa molt de temps que ens lliurem d'una dictadura i que hi hagués un senyor que digués que la seva paraula és llei. La llei és el que dicten els parlaments, respectant les normes democràtiques", ha asseverat.





UN REFERÈNDUM QUE "NO S'HA CELEBRAT"

La vicepresidenta ha lamentat que l'executiu català hagi mantingut el "afany" de mantenir un referèndum "il·legal", que va ser des del primer moment "inconstitucional, antidemocràtic i contrari a les normes de convivència". "I com incompatible amb el nostre Estat de Dret, no podia celebrar-se ni s'ha celebrat", ha manifestat.





No obstant, ha lamentat que, tot i no comptar amb "cap aval" hagin decidit seguir endavant, sense "cens autoritzat, ni taules legalment constituïdes", sense locals "acreditats" ni sindicatura electoral que constés una "mínima neutralitat del procés".

"Malgrat la il·legalitat constatada ia les resolucions judicials, van voler seguir endavant. I van decidir mobilitzar els seus partidaris per imposar les seves pretensions, usant a nens i gent gran sense cap límit", ha denunciat Sáenz de Santamaría.

ESTÀ EN MANS DE LA GENERALITAT ACABAR AMB AIXÒ

Després d'insistir que "no hi ha hagut referèndum ni aparença de tal", la vicepresidenta ha assenyalat que "mai" s'hauria d'haver anat per aquesta "senda d'irracionalitat i no té sentit que continuï". "Li demano a la Generalitat i als partits que l'acompanyen que cessin ja, que assumeixin d'aquest moment que el que mai va ser legal és ja irrelizable. Continuar aquesta farsa no té cap sentit, no va a cap lloc, haurien de posar-li fi immediatament", els ha exhortat.









En aquest sentit, la vicepresidenta ha indicat que està en mans de la Generalitat "acabar amb aquesta situació" que "a res de bo condueix". Segons ha afegit, Espanya és una democràcia "consolidada" i "fort" en la qual els drets i llibertats dels ciutadans estan per sobre de les "pretensions personals dels governants".

A més, Sáenz de Santamaría ha indicat que no és moment de càlculs electorals, després que el responsable d'Organització del PSOE, José Luis Álbalos, hagi dit que veia al Govern "superat" davant la desobediència de la Generalitat, mentre que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat que cessin les càrregues policials.

Després de ser preguntada si l'executiu té por de perdre la unitat del bloc constitucionalista, ha recalcat que és un dia "molt complex", en el qual les Forces de Seguretat estan fent un "esforç terrible" per complir amb la legalitat. "No sé com faria les coses el senyor Iceta, però sé que a Espanya la legalitat s'ha de respectar i les ordres judicials complir-se. I els càlculs electorals en jornades com avui, oblidar-se", ha conclòs.