Victòria del Barça a porta tancada

Imatge del partit a porta tancada.





Després de tres hores de reunió i de dubtes en aquest dia tan trist, el FC Barcelona - Les Palmes s'ha jugat a porta tancada encara que el futbol fos el menys important en aquest 1 d'octubre.





La junta del Barça s'ha reunit aquest matí a les 12 amb membres de seguretat per veure si es jugava o no el partit. L'equip local no volia jugar per la situació d'"exclusivitat" que té Catalunya. De fet, la federació catalana ha suspès tots els partits de la tarda d'avui.





A més, es rumorejava que els Mossos no tenien efectius suficients per poder garantir la seguretat del partit i, per si fos poc, la grada d'animació havia amenaçat de boicotejar l'encontre si es disputava fent una invasió de camp.





D'altra banda, tant la UD Las Palmas com LaLiga s'han mantingut ferms en tot moment tirant cap endavant amb la decisió de jugar el partit i, per tant, posant pressionant al Barça, que havia de decidir si jugar o no presentar-se i, per tant, perdre per 0-3 per no comparèixer.





En aquesta situació, el club català ha emès un comunicat en el qual feia oficial que el partit es jugava a porta tancada.





Pel que fa al futbol, lògicament, doncs poc a ressenyar. El Barça ha guanyat 3-0 en un partit molt trist i bastant avorrit amb ambient d'entrenament, ja que el que més s'escoltava eren els crits dels jugadors, la pilota sent colpejada i el xiulet de l'àrbitre.





Després d'una primera part dispersa i espessa, a la represa, Sergio Busquets ha marcat de cap a la sortida d'un córner.





Messi ha estat actiu com sempre i ha marcat dos gols, però qui no està és Luís Suárez, que segueix arrossegant un sot important en quant al seu futbol, i la seva falta de gol la pateix molt l'equip.





També resulta curiós el fet que Semedo no trobi una estabilitat al lateral dret, ja que avui també ha estat a la banqueta en favor de Sergi Roberto. El portuguès hauria de ser titular però el de Reus té galons i no volen que s'enfadi, tot i que jugui d'alguna cosa que no és.





El resultat ha estat voluminós, ja que Messi és un desequilibri per naturalesa i ha marcat dos dels tres gols, però no vol dir que el Barça hagi estat bé, sobretot a la primera part.