Policia i Guàrdia Civil denuncien el "escandalós" i "covard" paper dels Mossos al referèndum

Els cinc principals sindicats de la Policia han emès un comunicat conjunt per denunciar el "escandalós" comportament dels Mossos i anunciar que emprendran accions legals "per exigir l'assumpció de responsabilitats penals" del seu màxim responsable, Josep Lluís Trapero, i dels agents que hagin "dificultat" el treball de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, "actuant amb claríssima falta d'afecció a les ordres judicials".





"El dispositiu dissenyat per la Prefectura d'aquest Cos ha estat insuficient, deliberadament feble, bochornosamente equidistant. Les ordres emeses han estat impròpies d'un cos de seguretat. La política ha calat en l'estructura de comandament dels Mossos fins contaminar la seva actuació en un dia com avui ", denuncien aquests sindicats.





Segons la seva opinió, els Mossos "no només han evitat complir l'ordenat pel Tribunal Susperior de Justícia de Catalunya sinó que han actuat amb vergonyosa lleugeresa, quan no obstruccionisme, i fins i tot manipulant dades sobre centres de votació". "El que ha passat avui ha estat escandalós", sentencien.





Per això, les organitzacions sindicals signants se sumen a les actuacions que la Fiscalia Superior de Catalunya vagi a emprendre contra els Mossos i el seu màxim responsable, i exerciran accions legals per exigir l'assumpció de responsabilitats penals.





"VERGONYÓS, COVARD, INDIGNE"





L'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC) ha qualificat de "vergonyós", "covard" i "indigne" el comportament dels Mossos d'Esquadra durant la jornada d'aquest diumenge a Catalunya, i han acusat agents de la policia catalana de enfrontar-se i "atacar" a agents de la guàrdia civil.





En un comunicat, la AEGC ha anunciat que se sumaran com "a acusació particular en totes les accions legals s'emprenguin contra" els mossos que hagin atacat a guàrdies civils, i estudia ampliar la denúncia al Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, "com a responsable últim d'aquesta actitud de laxitud davant les ordres judicials".





En aquest sentit, la AEGC acusa els Mossos d'Esquadra d ' "incomplir les ordres judicials" i no estar "al servei de la ciutadania sinó al servei polític". "La imatge de la seva deixadesa a l'hora de complir les ordres judicials, la seva actitud covard deixant que siguin els membres de les FCS dels que facin la seva feina i, en el súmmum del despropòsit, el seu atac als companys de la Guàrdia Civil són una imatge que difícilment es podrà oblidar ", afirmen.