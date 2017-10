La Justícia obre diligències contra els Mossos per permetre la votació

Almenys sis jutjats catalans, en funcions de guàrdia, han obert diligències per investigar si els Mossos d'Esquadra han desobeït l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'impedir la utilització de locals públics per celebrar el referèndum d'independència de aquest diumenge.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, el Jutjat d'Instrucció 4 de Lleida i el d'Instrucció 2 de la Seu d'Urgell (Lleida) han obert dues diligències per suposada desobediència a l'haver-permès la votació en alguns col·legis, i ja han reclamat informació a la policia catalana.





El jutjat de Lleida ha obert la investigació pels espais designats per la Generalitat en aquesta demarcació com a centres electorals i el de la Seu ho fa per haver-se permès la votació en almenys set emplaçaments d'aquest territori.





En tots dos casos, els jutges al·ludeixen a la suposada desobediència a les mesures acordades per la magistrada del TSJC Mercedes Armes, que investiga al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta de consellers del Govern després d'una querella de la Fiscalia per la convocatòria del referèndum.





La magistrada va ordenar divendres que havia d'impedir fins l'1 d'octubre la utilització dels locals o edificis públics --o aquells en què es presti qualsevol servei públic-- per a la preparació de la celebració del referèndum ".





L'ordre judicial també al·ludia al fet que els Mossos havien de requisar tot el material relacionat amb l'1-O que estigués en disposició de dur a les escoles o que fos trobat a l'interior dels mateixos, incloent els ordinadors.





A més, quatre jutjats han obert diligències prèvies després de les denúncies de particulars contra els Mossos per la seva inactivitat en col·legis oberts per votar: el Jutjat d'Instrucció 7 de Barcelona; el Jutjat d'Instrucció 3 del Vendrell (Tarragona); el d'Instrucció 1 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i el d'Instrucció 7 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).





LESIONS





D'altra banda, el mateix jutjat del Vendrell investiga una denúncia contra la Generalitat per l'ús de les seves dades i dues denúncies més per votacions suposadament il·legals.





El Jutjat d'Instrucció 7 de Barcelona, a més de la denúncia contra els Mossos, té sobre la taula una altra per lesions contra la policia.